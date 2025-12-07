কার্যক্রম

নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা

সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার

লেখা:
নয়ন আহমেদ
বার্ষিক সভা শেষে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার বন্ধুরাছবি: বন্ধুসভা

ব্যাপক উৎসাহ–উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার বার্ষিক সভা। ৫ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় প্রথম আলো নারায়ণগঞ্জ অফিসে অনুষ্ঠিত এই সভায় সংগঠনের এক বছরের কার্যক্রমের বিস্তারিত রিপোর্ট ও আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে সভার সূচনা করা হয়। এরপর ২০২৫ সালে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মাইলস্টোন স্কুলে বিমান বিধ্বস্তে নিহত ও সম্প্রতি কড়াইল বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সাধারণ সম্পাদক মৌন লাকি বার্ষিক কর্মকাণ্ড ও আর্থিক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। যেখানে গত এক বছরে বন্ধুসভার বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। তাঁর রিপোর্টে উঠে আসে বৃক্ষরোপণ, ছিন্নমূল শিশুদের নিয়ে কার্যক্রম, পাঠচক্র, বিশেষ দিবসের আয়োজন এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের চিত্র। মৌন লাকি বলেন, ‘আমরা অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর পাঠচক্র, ভাঁজপত্র প্রকাশ, দেয়ালিকা প্রকাশ, কর্মশালার মতো আয়োজনে বেশি প্রাধান্য দিয়েছি। চারজন লেখককে নিয়ে আড্ডা দিয়েছি। সেই সঙ্গে প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা, সুধী সমাবেশ ও জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পেরেছি।’

সভাপতির বক্তব্যে নয়ন আহমেদ বিগত বছরের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বন্ধুসভার সব সদস্যকে তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘আমরা সফল না অসফল সেটা বিবেচনা করবেন আপনারা। যদি সফল হয়ে থাকি তবে তা পেরেছি শুধু আপনাদের জন্য। আর যদি অসফল হয়ে থাকি, তবে সেটা হবে আমার গাফিলতি।’ তিনি তরুণদের মধ্যে সৃজনশীলতা ও সমাজসেবার মানসিকতা আরও বাড়াতে উৎসাহিত করে বলেন, ‘আমরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরও বড় সাফল্য অর্জন করব এবং সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখব।’

নয়ন আহমেদ আগামী বছরগুলোয় বন্ধুসভার কার্যক্রম আরও বিস্তৃত ও ফলপ্রসূ করার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভা শেষে উপস্থিত বন্ধুরা নতুন বছরকে সামনে রেখে বন্ধুসভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন এবং সবাই একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা রফিউর রাব্বি, মজিবুল হক পলাশ, উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস, সাব্বির আল ফাহাদ, সাবেক সভাপতি রাসেল আদিত্য, সহসভাপতি জহিরুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক ইমরান নাজির, প্রশিক্ষণ সম্পাদক জেসমিন আক্তার, ম্যাগাজিন সম্পাদক হাসান আহমেদ, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক ইউসুফ কবির, বইমেলা সম্পাদক গাজী ওমর ফারুক, কার্যনির্বাহী সদস্য মো. হাসানুজ্জামান, জয়গোবিন্দ উচ্চবিদ্যালয়ের সভাপতি কাজী তানভীর হাসান ও অন্য বন্ধুরা।

