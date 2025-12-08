পঞ্চগড় বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক
সাংগঠনিক বৈঠক করেছে পঞ্চগড় বন্ধুসভা। ৬ ডিসেম্বর এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে নতুন কমিটি গঠন ও বিজয় দিবসকে সামনে রেখে করণীয় কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়। নতুন কমিটি যেন আরও শক্তিশালী ও কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে, তা নিয়ে পরিকল্পনা করা হয়। পাশাপাশি বিজয় দিবস উপলক্ষে শহীদদের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন, পাঠচক্র আয়োজন ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।
বন্ধুরা আশা প্রকাশ করেন, নতুন কমিটির নেতৃত্বে পঞ্চগড় বন্ধুসভা আরও গতিশীল হবে এবং সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক উদ্যোগে এগিয়ে থাকবে। বৈঠক শেষে সবাই আগামী দিনের কর্মযজ্ঞ সফল করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।
সাংগঠনিক সম্পাদক, পঞ্চগড় বন্ধুসভা