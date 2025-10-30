চট্টগ্রাম বন্ধুসভার কবিতাপাঠের আসর ‘কবিতার উঠোন’
বাংলা সাহিত্যে কবিতা হলো এমন এক সাহিত্যরূপ, যা পাঠ করলে যেকোনো পাঠকের মনে অন্য রকম এক অনুভূতির সৃষ্টি হয়। সেটি হোক দ্রোহের, ভালোবাসার, প্রতিবাদের কিংবা জীবনের জয়গান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুর পরিবর্তন হলেও কবিতা যেন একজন কবির মনের কথা বলে যায় এবং সেই কথাগুলো আবৃত্তির মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছায়।
চট্টগ্রাম বন্ধুসভা সারা বছর বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আয়োজন করে থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় ২৫ অক্টোবর বিকেলে চট্টগ্রাম বন্ধুসভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় কবিতাপাঠের আসর ‘কবিতার উঠোন’।
শুরুতেই চট্টগ্রাম বন্ধুসভার উপদেষ্টা প্রয়াত সৈয়দ মিনহাজ হোসেনকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক কামরান চৌধুরীর কণ্ঠে স্বরচিত কবিতা ‘কবিতার অনুভূতি’ পাঠের মাধ্যমে মূল আয়োজন শুরু হয়।
ভবিষ্যতে বন্ধুসভা যাতে দেশের হারিয়ে যাওয়া কবিদের স্মরণে বড় পরিসরে এমন ব্যতিক্রম আয়োজন করে, সেই প্রত্যাশা করে উপদেষ্টা ফাহিম উদ্দীন বলেন, ‘কবিতাপাঠ অনেকের কাছে শখের, আবার অনেকের কাছে ভালো লাগার। তবে পাঠের জন্য চর্চার অনেক প্রয়োজন আছে।’ এ সময় তিনি কবি হেলাল হাফিজের ‘প্রস্থান’ কবিতাটি পাঠ করে শোনান।
দুর্যোগ ও ত্রাণবিষয়ক সম্পাদক কৌশিক দাশ তাঁর পছন্দের কবিতা ও কবি শ্রীজাতের লেখা ‘ক্যাফে কর্নার’ পাঠ করে শোনান। বন্ধুরা কবিতাপাঠের ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা দিতে থাকেন।
সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান খান বলেন, ‘ছোটবেলা থেকে আমার পাঠ্যবইয়ের কবিতা অনেক ভালো লাগত। মাঝখানে বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে কবিতা পড়া হতো না। তবে যখনই সময় পাই ফেসবুকে বা হাতের কাছে কোনো কবিতার বই চোখে পড়লে আপন মনে পাঠ শুরু করি।’
সভাপতি ইব্রাহিম তানভীর তাঁর পছন্দের একটি কবিতাপাঠের পর বলেন, ‘স্কুলজীবনে থাকতে একটি কবিতা আবৃত্তির স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। তখন টুকটাক আবৃত্তি শেখা হয়েছিল। কবিতা আসলেই ভালো লাগার একটি বিষয়। তাই চট্টগ্রাম বন্ধুসভা তাদের বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক আয়োজনে নাচ, গান ও অভিনয়ের পাশাপাশি কবিতাপাঠকেও গুরুত্ব দিয়ে থাকে।’
এরপর ছোট্ট বন্ধু সংহিতা রায় তার পছন্দের কবি সুকুমার রায়ের ‘ষোলো আনাই মিছে’ কবিতাটি পাঠ করে শোনায়। জীবনানন্দ দাশের ‘আকাশলীনা’ পাঠ করেন প্রচার সম্পাদক সাকিব জিশান।
কবিতার উঠোনে আরও অংশ নেন বন্ধু শরিফুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, প্রবলু পাল, সাইনুর আক্তার, সুমাইয়া ইয়াসমিনসহ অন্য বন্ধুরা। সঞ্চালনা করেন আয়োজনের সমন্বয়ক কামরান চৌধুরী। শেষে উপদেষ্টা ফাহিম উদ্দীনের কণ্ঠে ‘প্যারিসের চিঠি’ কবিতা পাঠের মাধ্যমে আসরের সমাপ্তি ঘটে।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, চট্টগ্রাম বন্ধুসভা