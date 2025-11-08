নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার পাঠচক্র ও কবিতা পাঠের আসর

নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার পাঠচক্র ও কবিতা পাঠের আসর
কবিতা পাঠের আসর ও ডেল কার্ণেগী রচিত ‘সাফল্য লাভের সহজ উপায়’ নিয়ে পাঠচক্র করেছে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা। ৭ নভেম্বর বিকেলে প্রথম আলো নারায়ণগঞ্জ অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
শুরুতে নারায়ণগঞ্জের লেখক রাজলক্ষ্ণির তিনটি কবিতা আবৃত্তি করেন স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক ইউসুফ কবির। কবিতা তিনটি হলো ‘নিশীথের নগরী’, ‘উঁকি’ ও ‘শেষ স্টেশন’।
পাঠচক্রে ডেল কার্ণেগীর বিখ্যাত বই ‘সাফল্য লাভের সহজ উপায়’ নিয়ে আলোচনা করেন সভাপতি নয়ন আহমেদ। তিনি বলেন, বইটি মানুষকে আত্ম–উন্নয়ন, জনসম্পর্ক ও কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য কার্যকর কৌশল শেখাতে সাহায্য করে। বইটি শেখায় কীভাবে ভালো মানুষ হওয়া যায় এবং ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সফল হওয়ার জন্য নিজের ব্যক্তিত্বের উন্নতি ঘটানো যায়।
নয়ন আহমেদ বলেন, ‘সাফল্য পেতে হলে অবশ্যই প্রথমে একটা সুন্দর মানসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পনা গ্রহণ ছাড়া সামনে এগোনো মানে, রাতের অন্ধকারে চলার মতো। আপনি যা করতে চান, সে সম্পর্কে আগে ভাবেন, জানেন ও শেখেন, তারপর শুরু করুন। তবেই সাফল্য ধরা দেবে।’
শেষে ১৪ নভেম্বর বন্ধুসভার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বন্ধুসভার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা বন্ধুদের লেখা নিয়ে একটি দেয়ালিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস, সহসভাপতি জহিরুল ইসলাম, সহসাংগঠনিক সম্পাদক সুমাইয়া নুর, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুল হান্নানসহ অন্য বন্ধুরা।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা