দিনাজপুর বন্ধুসভার পাঠচক্রে ‘আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি’
লেখিকা আনা ফ্রাঙ্কের আত্মজীবনীমূলক রচনা ‘আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি’ নিয়ে পাঠচক্র করেছে দিনাজপুর বন্ধুসভা। ১৬ অক্টোবর বিকেলে প্রথম আলো দিনাজপুর অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
১৯৪৭ সালের ২৫ জুন নেদারল্যান্ডসে ‘আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি’ প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় অধ্যায়ের অনেক বড় একজন সাক্ষী আনা ফ্রাঙ্ক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনিশ্চিত দিনগুলোর কথা ডায়েরিতে লিখেছিল নিয়মিতভাবে। তখনকার ভয়াবহ দিনগুলো এই কিশোরীর কলমের আঁচড়ে ডায়েরির পাতায় ফুটে উঠেছে। ফুটে উঠেছে আনা ফ্রাঙ্কের জীবনের করুণ পরিণতি। দিনাজপুর বন্ধুসভার বন্ধুরা একে একে বইটি পাঠ করেন এবং শেষে আলোচনা করেন।
সভাপতি শবনম মুস্তারিন বলেন, ‘এ রচনা আমাদের অন্যের কষ্ট বোঝার মনোভাব তৈরি করে। স্বাভাবিক জীবনের ছোট ছোট ব্যাপারগুলো, যেমন বাইরে হাঁটতে যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ইত্যাদি ব্যাপার যে কত মূল্যবান তা বুঝতে শেখায়। যুদ্ধ কেবল রাজনৈতিক নয়, মানুষের জীবনের চরম দুঃখ ও মৃত্যু ডেকে আনে।’
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধু দীপু রায়, বিপ্লব রায়, আরিয়ানা সাবা, সুদর্শন চন্দ্র অধিকারী, মনোরঞ্জন সিংহ, শুভজিৎ রায়, আল আবিক উৎস, কৃষ্ণ বর্মণ, বিরোশ রায়, দেব রায়, ইমনুর ইমন, তাসনিম পৌষীসহ অন্য বন্ধুরা।
