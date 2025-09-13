শাবিপ্রবি বন্ধুসভা
মুক্ত আলোচনা চর্চার অন্যতম মাধ্যম বিতর্ক
‘বিতর্ক শুধু প্রতিযোগিতার বিষয় নয়; এটি সমালোচনামূলক চিন্তা, গবেষণাভিত্তিক যুক্তি এবং মুক্ত আলোচনা চর্চার অন্যতম কার্যকর মাধ্যম।’
শাবিপ্রবি বন্ধুসভার উদ্যোগে বিতর্কবিষয়ক কর্মশালায় এ কথা বলেন শাহজালাল ইউনিভার্সিটি ডিবেট সোসাইটির কো-অর্ডিনেটর আবদুল্লাহ আল সামিন। ১১ সেপ্টেম্বর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি সেন্টারের ১০২ নম্বর রুমে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
কর্মশালায় বিতর্কের গুরুত্ব, কীভাবে যুক্তি দিয়ে মতামত উপস্থাপন করতে হয় এবং কীভাবে প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করতে হয়, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দিকনির্দেশনা দেন প্রশিক্ষক আবদুল্লাহ আল সামিন।
শাবিপ্রবি বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক নুর হাসনাত বলেন, ‘আমরা চাই আমাদের বন্ধুরা শুধু পাঠ্যজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ না থেকে যুক্তিনির্ভর আলোচনায় দক্ষ হয়ে উঠুক। এই কর্মশালা তরুণদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে এবং তাঁদের চিন্তাশক্তিকে আরও সমৃদ্ধ করবে।’
আয়োজকেরা জানান, ‘কর্মশালা সপ্তাহ ভার্সন ১.০’ এর অংশ হিসেবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে মানবাধিকার–বিষয়ক কর্মশালা।