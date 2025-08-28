সংস্কৃতিচর্চা বন্ধুদের মধ্যে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে

ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা
সংস্কৃতিচর্চা বন্ধুদের মধ্যে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে
বন্ধুদের মধ্যে সংস্কৃতিচর্চা বাড়াতে নিজেদের লেখা পাঠ ও গানের আসর করেছে ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা। ২৭ আগস্ট বিকেলে জেলা শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে এটি অনুষ্ঠিত হয়। নানা বিষয়ে লেখা উপস্থাপন, কবিতা পাঠ ও গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আসর জমে ওঠে।
অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকেল চারটায়। সঞ্চালক সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আসরের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শিহাব বলেন, সংস্কৃতিচর্চা বন্ধুদের মধ্যে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে। এ আয়োজন আত্মবিশ্বাস বাড়াবে, লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। নিয়মিত সংস্কৃতিচর্চা বন্ধুদের লেখক-শিল্পী হয়ে উঠতে সহায়তা করবে।
প্রথম আলোর ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি মজিবর রহমান খান সংস্কৃতিচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরে বন্ধুসভার এমন আয়োজন ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।
এরপর গান পরিবেশনার সূচনা করেন রাবেয়া হাসি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনপ্রিয় গান ‘আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে’ গেয়ে। বন্ধু মিথিলা আক্তার পরিবেশন করেন ‘আমার ভাঙা ঘরের ভাঙা চালা’ গানটি। রবীন্দ্রনাথের গানের তালে নাচ পরিবেশন করে করতালি কুড়ান বন্ধু সাজ্জাদ হোসেন। বন্ধু প্রতীক গিটারের সুর তুলে উপস্থিত সবাইকে মাতিয়ে তোলেন।
বন্ধু মাহফুজা ফারিয়া নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি গল্প উপস্থাপন করেন। খুদে বন্ধু আবীর আবৃত্তি করে কবিতা। বন্ধুরা প্রতিজ্ঞা করেন, আগামী আয়োজনগুলোতে প্রত্যেকে একটি করে নিজস্ব লেখা কবিতা, গল্প বা ভ্রমণকাহিনি উপস্থাপন করবেন।
শেষ মুহূর্তে সমবেত কণ্ঠে ‘আবার জমবে মেলা বটতলা হাটখোলা’ গানটি পরিবেশনের মাধ্যমে আসরের পরিসমাপ্তি ঘটে।
নবীন বন্ধু রিফাত হোসেন বলেন, ‘প্রথমবারের মতো বন্ধুসভার অনুষ্ঠানে অংশ নিলাম। বন্ধুদের উচ্ছ্বাসে আমিও একটি গান গাইলাম। আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছি। এখন থেকে প্রতিটি অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করতে পারব।’
বন্ধু মিথিলা আক্তার বলেন, ‘এমন আয়োজন আমাদের জড়তা কাটাতে সহায়তা করবে এবং বন্ধুদের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করবে।’
সভাপতি আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘আমরা এই সাংস্কৃতিক চর্চা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যেতে চাই। এখান থেকে উঠে আসা শিল্পীদের নিয়েই উন্মুক্ত মঞ্চে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সহসাংগঠনিক সম্পাদক রাদ শাহামাদ, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক মারুফ হাসান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সিয়ামুর রশিদ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক তপু রায়, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক, প্রচার সম্পাদক এস এম আলিফ, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক সিফাতুল সাদ, বন্ধু এন্তাজ আলী, প্রাপ্তি সারোয়ার, আল নাফিস, তাকিয়া, মৈত্রী সরকার, শ্রেয়া রায়, তানজিম হোসেন, অপূর্ব দাশ, মো. তাওহীদসহ অন্য বন্ধুরা।
সাধারণ সম্পাদক, ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা