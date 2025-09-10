গাছের ছায়ায়, প্রকৃতির মায়ায়

চট্টগ্রাম বন্ধুসভা
গাছের ছায়ায়, প্রকৃতির মায়ায়
‘আর নয় প্লাস্টিক দূষণ, জীবন বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ’ প্রতিপাদ্যে শেষ হয়েছে চট্টগ্রাম বন্ধুসভার মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।
কার্যক্রমের শেষ দিন ৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম নগরীর মোহরার আবদুল লতিফ খান উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১২৫টি গাছের চারা বিতরণ করেন বন্ধুরা। ভবিষ্যতে গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিতে এখন থেকেই প্রকৃতির মায়ায় জড়াতে শিক্ষার্থীদের তাগিদ দেন তাঁরা।
এ ছাড়া পূর্ব নাসিরাবাদ এ জলিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ফটিকছড়ির জাহানারা মমতাজ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়েও গাছের চারা বিতরণ করেন বন্ধুসভার বন্ধুরা। সব মিলিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির ৫ হাজার ২২০টি চারা রোপণ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
পাশাপাশি চট্টগ্রামের হাটহাজারী, চন্দনাইশ, বাঁশখালী ও সীতাকুণ্ড উপজেলায় বন্ধুদের গ্রামের বাড়িতে চারা রোপণ করা হয়। নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে চট্টগ্রাম বন্ধুসভার এই উদ্যোগ। রোপণ ও বিতরণ করা গাছের মধ্যে রয়েছে নিম, বহেড়া, আমলকী, লেবু, পেয়ারা, অর্জুন, পলাশ, হরীতকী, ঝাউ ও কৃষ্ণচূড়াগাছ। শুধু রোপণ নয়, চারা গাছ পরিচর্যার ব্যবস্থাও করেন বন্ধুরা।
চারা পেয়ে আবদুল লতিফ খান উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা খুব খুশি। অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী রাহাত আলী বলে, ‘আমি একটা লেবু ও একটা পেয়ারাগাছ পেয়েছি। গাছ দুটি বাড়ির উঠানে লাগাব। এরপর সেগুলো ঘিরে দিয়ে যত্ন নেব। যখন গাছে ফল ধরবে, তখন খুব মজা করে খাব।’
আবদুল লতিফ খান উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোস্তফা সেলিমুদ্দীন বলেন, ‘গাছের উপকারিতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। গাছ আমাদের অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমরা প্রতিদিন যে পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করি, তা যদি নিজের লাগানো গাছ থেকে পাই, তাহলে কোনো দায় থাকে না। বন্ধুসভার এ উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাসযোগ্য সমাজ গড়ে তোলার সচেতনতা বাড়াবে। গাছ লাগানোর পাশাপাশি যত্ন নিয়ে তারা প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীল হতে শিখবে।’
চন্দনাইশের সাতবাড়িয়ার বাসিন্দা আবদুল কাইয়ুম বন্ধুসভার এমন উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, ‘বন্ধুসভা বরাবরই প্রশংসনীয় কাজ করে। এসব কাজের অংশীদার হতে পেরে ভালো লাগছে। বর্তমান বিশ্ব যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংকটে জর্জরিত, সেখানে এমন উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।’
চট্টগ্রাম বন্ধুসভার সভাপতি ইব্রাহীম তানভীর বলেন, ‘শুধু গাছের চারা রোপণ করেই দায়িত্ব শেষ—এমনটি ভাবলে চলবে না। রোপণ করা এসব চারা পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাও আমাদের দায়িত্ব। এ কারণে আমরা গাছগুলোতে খুঁটি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। পাশাপাশি জাল দিয়েও ঘিরে দিয়েছি। বন্ধুসভার সদস্যদের এসব গাছ নিয়মিত দেখভালের জন্য দল করে দেওয়া হয়েছে।’
মাসব্যাপী এ কর্মসূচি সমন্বয় করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাঈদ আল সোহেল। সহযোগিতা করেছেন সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান খান, জয় চক্রবর্তী, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক বহ্নিশিখা, অর্থ সম্পাদক ফয়সাল হাওলাদারসহ অন্যরা।