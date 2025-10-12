ছোটগল্প ‘যা তোদের যক্ষ্মা হবে’ নিয়ে পাঠচক্র

নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা
ছোটগল্প ‘যা তোদের যক্ষ্মা হবে’ নিয়ে পাঠচক্র
দন্ত্যস রওশনের ছোটগল্প ‘যা তোদের যক্ষ্মা হবে’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা। ১০ অক্টোবর সন্ধ্যায় প্রথম আলো নারায়ণগঞ্জ অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
‘যা তোদের যক্ষ্মা হবে’ গল্পটি দন্ত্যস রওশনের ‘ধন্যবাদ শৈশব’ বইয়ে স্থান পেয়েছে। পাঠচক্রে বইটি নিয়ে আলোচনা করেন সভাপতি নয়ন আহমেদ।
নয়ন আহমেদ বলেন, ‘লেখক তাঁর শৈশবকালের বিভিন্ন ঘটনা বইটির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। গল্পটি পড়ে বোঝা যায় যে একজন কিশোর তার শৈশবকালে কী পরিমাণ চঞ্চল থাকে। এই গল্পে আরেকটা বিষয় লক্ষ করা যায়, সেটা হলো, অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান।’
পাঠচক্র শেষে ‘একটি ভালো কাজ’ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়। এ ছাড়া শীতের সময় সবজি উৎসব করারও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
পাঠচক্রের আসরে আরও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস, সাধারণ সম্পাদক মৌন লাকি, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক ইউসুফ কবির, বন্ধু এসএ বিপ্লব, রায়হান খান, রিহান আলী, শিউলী আলম, মনি আক্তার, খুশনুর আলমসহ অন্য বন্ধুরা।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা