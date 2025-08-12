কার্যক্রম

জামালপুর বন্ধুসভা

প্রেম, সংগ্রাম ও মুক্তির অগ্নিগাথা ‘আরেক ফাল্গুন’

লেখা:
রোহানী সাম্য
জামালপুর বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসরছবি: বন্ধুসভা

বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার, ঔপন্যাসিক ও গল্পকার জহির রায়হান রচিত ‘আরেক ফাল্গুন’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্র করেছে জামালপুর বন্ধুসভা। ৮ আগস্ট বিকেলে আশেক মাহমুদ কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। বায়ান্নর রক্তস্নাত ভাষা আন্দোলনকে আঁকড়ে ধরে রচিত হয়েছে। শুধুই কি আন্দোলন? ভাষা আন্দোলনে দুই হাত হারানো এক অদম্য যুবকের প্রেমিকাকে কখনো পাঁজরে আলিঙ্গন না করতে পারার গল্প, আরেক প্রেমিকের প্রেমিকার জন্মদিনে খালি পায়ে দেখা করতে যাওয়ার গল্প। যে গল্পে মিছিল-মিটিংয়ে থাকা এবং সময় দিতে না পারায় হাতবদল হয় প্রেমিকা। এটি কোনো নিছক গল্প নয়, পরতে পরতে রয়েছে প্রেম-বিচ্ছেদ ও উৎকণ্ঠা। অনবদ্য গদ্যশৈলীতে এক অনন্য রূপ পেয়েছে রচনাটি।

পাঠচক্র শেষে জামালপুর বন্ধুসভার বন্ধুরা
ছবি: বন্ধুসভা

মিছিলে মিছিলে ভরপুর রোমহর্ষ উপন্যাসটিতে আরও রয়েছে মুক্তিকামীদের দিনগোনার গল্প। ফাল্গুনে রক্তে আগুনজ্বলা উপন্যাসটি চিরদিন মানুষের মনে গেঁথে থাকবে, থাকবে বকুল ফুলের মতন অবিনশ্বর।

জেলার সাহেব কারাগারে এত এত ছেলেমেয়েকে বন্দি করে ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিলেন, ‘উহ্, এত ছেলেকে জায়গা দেব কোথায়?’ জবাবে একজন বলেছিল, ‘জেলখানা আরও বাড়ান, সাহেব। এত ছোট জেলখানায় হবে না।’ আরেকজন বলে, ‘এতেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি? আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হব।’ বাক্যটির মধ্যে রয়েছে অগ্নিবারুদ, শুনতেই কেমন যেন লাগে!

পাঠচক্রের আসরে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা নাজমুল হাসান, সিফাত আবদুল্লাহ, সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রুবেল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল ইসলাম, বন্ধু জিনেদিন জিদান, রাসেল মিয়া, প্রত্যাশা পাল, জোবাইর আদিল, মিফতাহুল সৃষ্টিসহ অন্য বন্ধুরা।

