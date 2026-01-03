সাতক্ষীরা বন্ধুসভার নবগঠিত কমিটির প্রথম সভা
সাতক্ষীরা বন্ধুসভার নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২ জানুয়ারি বিকেলে প্রথম আলোর সাতক্ষীরা অফিসে এ সভার আয়োজন করা হয়।
সভাপতিত্ব করেন সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় কুমার বিশ্বাস ও সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের বিল্যাহ। সম্মিলিত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। এরপর পরিচয় পর্ব, নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণ ও বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম এগিয়ে যায়।
উপদেষ্টা রবিউল ইসলাম, সহসভাপতি রাহাতুল ইসলাম ও কার্যনির্বাহী সদস্য হোসেন আলী বন্ধুসভার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনায় সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা, সংস্কৃতিচর্চা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও মানবিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি বছরব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক ও সৃজনশীল কর্মসূচি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক কল্যাণ ব্যানার্জি বলেন, প্রথম আলো বন্ধুসভা একটি মূল্যবোধভিত্তিক সংগঠন। সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, বন্ধুসভার প্রত্যেক বন্ধু যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সৃজনশীলতা, সময় ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন, তবে সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। নবগঠিত কমিটি সম্মিলিতভাবে কাজ করে সাতক্ষীরায় বন্ধুসভার কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি রুহুল আমিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মলয় কান্তি মণ্ডল ও মোকাররাম বিল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক করিমন নেছা, সহসাংগঠনিক সম্পাদক নাইমুর রহমান, অর্থ সম্পাদক জান্নাত আলম, দপ্তর সম্পাদক হৃদিতা আজাদ, প্রচার সম্পাদক সবুজ তরফদার, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক সুদীপ্ত দেবনাথ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শিরিনা আক্তার, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক ইফতি জামিল, প্রশিক্ষণ সম্পাদক হৃদয় মণ্ডল, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক শাশ্বত পার্থিব, ম্যাগাজিন সম্পাদক শাওন হোসাইন, বইমেলা সম্পাদক কাজী রুবায়েত, সিফাত হোসেন, সারিকা সুলতানা প্রমুখ।