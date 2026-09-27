‘ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সৌন্দর্যে অনন্য ফেনী’ বই নিয়ে পাঠচক্র

ফেনী বন্ধুসভা
‘ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সৌন্দর্যে অনন্য ফেনী’ বই নিয়ে পাঠচক্র
ফেনী বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের একটি প্রাচীন, ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যমণ্ডিত জনপদ। ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে জেলাটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ভাষাশহীদ আবদুস সালাম, কৃষক বিদ্রোহের নায়ক শমশের গাজী এবং রাজনীতিবিদ হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরীর জন্মভূমি এখানে।
২৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে ‘ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সৌন্দর্যে অনন্য ফেনী’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে ফেনী বন্ধুসভা। শহরের আর্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে এ আসর বসে।
শুরুতে বইটির সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক কিশোর চক্রবর্তী। একে একে অন্য বন্ধুরাও বইটি পাঠ করেন।
পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও জাসাস ফেনী জেলার সভাপতি কাজী ইকবাল আহমদ, বন্ধুসভার উপদেষ্টা এবং দৈনিক অজেয় বাংলার সাহিত্য ও ক্রীড়া সম্পাদক নুরুল আমিন হৃদয়, আর্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক সমর দেবনাথ, ফেনী বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক দিপংকর রায় চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তন্ময় নাথ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাইসা ফারুক, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক স্বাক্ষর চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক অর্ণব রায় চৌধুরীসহ অন্য বন্ধুরা।
সাধারণ সম্পাদক, ফেনী বন্ধুসভা