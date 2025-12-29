কুড়িগ্রাম বন্ধুসভা
চরাঞ্চলের শীতার্তের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ
সারা রাত শীত, বৃষ্টির মতো কুয়াশা ঝরে পড়ে। কয়েক দিন ধরে শীতের দাপট চলছে, দিনের বেলায় সূর্যের দেখা পাওয়া যায় না। উত্তরের হিমেল হাওয়া ও তীব্র শীতে কুড়িগ্রামের চরাঞ্চলের জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। বেলা গড়িয়ে গেলেও গত তিন দিন সূর্যের দেখা মেলেনি। এমন পরিস্থিতিতে শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে কুড়িগ্রাম বন্ধুসভা।
২৮ ডিসেম্বর ব্রহ্মপুত্র ও দুধকুমার নদের তীরবর্তী এলাকার প্রথম আলো চর, চর রাউলিয়া ও চর রসূলপুর এলাকার ২২০ জন মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেন বন্ধুরা। প্রথম আলো ট্রাস্টের অর্থায়নে এবং কুড়িগ্রাম বন্ধুসভার উদ্যোগে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।
কম্বল পেয়ে স্থানীয় লোকজন বলেন, ‘নদীবেষ্টিত চর এলাকায় শীতের কষ্ট শহরের তুলনায় অনেক বেশি। কুয়াশা ও হিমেল বাতাসে বয়স্ক মানুষ ও শিশুরা বেশি বিপদে পড়েন। যোগাযোগব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় এসব এলাকায় শীতবস্ত্র পৌঁছাতেও দেরি হয়। অনেক সময় আসেও না; কিন্তু প্রথম আলোর কম্বল প্রতিবছর পাই। হামরা প্রথম আলোর কাছে কৃতজ্ঞ।’
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা সফি খান ও আসিফ ওয়াহিদ, প্রথম আলো কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি জাহানুর রহমান, নাট্যকার সেজান নূর, বন্ধুসভার সভাপতি ভূবন কুমার শীল, বন্ধু আবদুর রহিম, তৌহিদুর ভরসা, নুসরাত জাহান, আজিজুল হক, হাবিবুর রহমান, জোবায়ের হোসেন এবং প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালার প্রধান শিক্ষকসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা।
সভাপতি, কুড়িগ্রাম বন্ধুসভা