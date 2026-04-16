গাজীপুর বন্ধুসভা

পয়লা বৈশাখ আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক

লেখা:
আরিফ হোসেন
গাজীপুর বন্ধুসভার উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদ্‌যাপনছবি: বন্ধুসভা

প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদ্‌যাপন করেছে গাজীপুর বন্ধুসভা। এ উপলক্ষে ১৪ এপ্রিল, পয়লা বৈশাখে প্রথম আলো গাজীপুর আঞ্চলিক অফিসে এক আনন্দঘন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সকালে বন্ধুদের পরিচয় পর্বের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর স্মৃতিচারণা, আড্ডা ও নানা আয়োজনে দিনটি ভিন্ন মাত্রা পায়। প্রত্যেক বন্ধু তাঁদের ছোটবেলার বৈশাখের স্মৃতি তুলে ধরলে অনুষ্ঠানে এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দপ্তর সম্পাদক মারুফুল আহমেদের নৃত্য পরিবেশনায় সবাই আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠেন।

অন্যতম আকর্ষণ ছিল বাঙালির ঐতিহ্যবাহী খাবার পরিবেশন। পান্তা-ইলিশের পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের ভর্তা—আলু, বেগুন, শুঁটকি ও মরিচভর্তা কলাপাতায় পরিবেশন করা হয়, যা গ্রামীণ ঐতিহ্যের ছোঁয়া এনে দেয়।

সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন বলেন, এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সবাইকে একত্রিত করে বৈশাখের আনন্দ ভাগাভাগি করা। সবার অংশগ্রহণ আমাদের অনুষ্ঠানকে সফল করেছে। পয়লা বৈশাখ আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক, যা বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে।

সভাপতি বাবুল ইসলাম বলেন, পয়লা বৈশাখ আমাদের বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক। এ ধরনের আয়োজন শুধু আনন্দই দেয় না, বরং আমাদের মাঝে বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন আরও দৃঢ় করে। নতুন বছর সবার জীবনে বয়ে আনুক শান্তি, সুখ ও নতুন সম্ভাবনা।

সাবেক সভাপতি ইমরান আকন্দ বলেন, ‘আজকের নাচ, গান, আড্ডা আর ছোটবেলার স্মৃতিচারণা সবকিছু মিলিয়ে দিনটি অসাধারণ কেটেছে। এমন আয়োজন আমাদের বন্ধুত্বকে আরও গভীর করে ও মনে রাখার মতো অনেক সুন্দর স্মৃতি তৈরি করে।’

বন্ধু অন্তি মজুমদার বলেন, এই আয়োজন গ্রামীণ ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে কলাপাতায় একসঙ্গে বসে খাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল দারুণ এবং ভিন্ন রকম ভালো লাগার।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি আশিকুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক নাছির উদ্দীন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক মনসুরুল হক, প্রচার সম্পাদক টুটুল সিকদার, কার্যনির্বাহী সদস্য তাসনিম মকবুল, বন্ধু তরিকুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম, মাহাবুব বিন ফাহিম, মারুফ আল গালিব, লিমা পাখি, ইভা আক্তার, বৃষ্টি আক্তার, সাইদুর রহমান, মুন্না মিয়া, হাসিবুল ইসলাম, হুমাইরা মেহরিন, লিজা আক্তার ও সাবরিনা মিমসহ অন্য বন্ধুরা।

