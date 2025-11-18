ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা
সত্য সাহস আমাদের প্রাপ্তি
‘ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা বিভিন্ন সৃজনশীলমূলক ভালো কাজ করে থাকে, যা আমার খুব ভালো লাগে। আমিও যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করি। তারা এ বছর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সময় ঠাকুরগাঁয়ে ৮ হাজার গাছ লাগিয়েছে, যা জেলাকে সবুজায়ন করতে অনেক ভূমিকা রাখবে। এ ছাড়া ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভার উদ্যোগে ও সদর উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আমরা বিভিন্ন স্থানে ৫০০ মাটির হাঁড়ি স্থাপন করে পাখিদের জন্য নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে দিয়েছি। এটি একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। এসব ভালো কাজের সঙ্গে সর্বদা থাকার চেষ্টা করব। বন্ধুসভা তাদের এই ভালো কাজ অব্যাহত রাখুক।’
ঠাকুরগাঁওয়ে প্রথম আলো বন্ধুসভার ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলেন ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম। ‘সত্যে সাহসে অপরাজেয় বন্ধুত্ব’ স্লোগানে ১১ নভেম্বর জেলা শহরের সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) প্রাঙ্গণে ‘আলোর উৎসব ২০২৫’ শিরোনামে এ আয়োজন করা হয়।
জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভার সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন ও বন্ধু মাহফুজা ফারিয়ার সঞ্চালনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শিহাব। তিনি ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভার সারা বছরের কার্যক্রম তুলে ধরে এ কার্যক্রমগুলো সফল করার জন্য সব বন্ধু ও উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
সৈয়দ শিহাব বলেন, ‘আলোর সঙ্গে ভালোর পথে কাজ করার প্রত্যয়ে ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা সর্বদাই সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও সৃজনশীলমূলক কাজ করে থাকে। আমরা চাই আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি যেন না হারিয়ে যায়। সে জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উৎসব যেমন—শরৎ উৎসব, ফল উৎসব, নবান্ন উৎসব, পিঠা উৎসব ইত্যাদি করে থাকি। আমরা চাই আমাদের দেশের হারিয়ে যেতে বসা সংস্কৃতিগুলো চর্চা করতে, যাতে করে নতুন প্রজন্মরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত থাকে।’
শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর সবাইকে নিয়ে কেক কাটার মধ্য দিয়ে ২৭ বছরে পদার্পণ উদ্যাপন করা হয়। এরপর ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভার বর্ষসেরা বন্ধু সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ বছর ‘সেরা বন্ধু’ নির্বাচিত হয়েছেন পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মিথিলা আক্তার এবং স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক এম মারুফ হাসান; ‘বর্ষসেরা সংগঠক’ হয়েছেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাবেয়া সুলতানা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন।
বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচিতে সহযোগিতার জন্য উপদেষ্টাদেরও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। সম্মাননা স্মারক পেয়েছেন উপদেষ্টা ডা. শুভেন্দু কুমার দেবনাথ, নাসরিন জাহান আইভি, ফৌরদৌসি আরা বেগম, আইনজীবী আবু নাইম, মাহাবুব রায়হান, আইনজীবী বাবুল ইসলাম এবং সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম।
সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেয় ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা ও সরকারি শিশু পরিবারের শিক্ষার্থীরা। শেষে অতিথিদের নিয়ে সম্মিলিত কণ্ঠে
‘আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি স্বত্বে
আমরা সবাই রাজা।’
গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভার সভাপতি আবদুল্লাহ আল মামুন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সহসাংগঠনিক সম্পাদক রাদ শাহামাদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সিয়ামুর রশিদ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক তপু রায়, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক, প্রচার সম্পাদক এস এম আলিফ, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক সিফাতুল সাদ, বন্ধু এন্তাজ আলী, প্রাপ্তি সারোয়ার, আল নাফিস, তাকিয়া, রিফাত হোসেন প্রমুখ।
সাংস্কৃতিক সম্পাদক, ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা