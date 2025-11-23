কার্যক্রম

‘প্রত্যুষ’ আমাদের সৃজনশীল চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ

মোহাম্মদ খালিদ হাসান
ময়মনসিংহ বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসরছবি: বন্ধুসভা

ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সাহিত্যের ছোটকাগজ ‘প্রত্যুষ–এর বন্ধুসংখ্যা নিয়ে পাঠচক্র করেছেন বন্ধুরা। ১৮ নভেম্বর বিকেলে প্রথম আলো ময়মনসিংহ আঞ্চলিক অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে বন্ধুরা ‘প্রত্যুষ’–এ প্রকাশিত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করেন।

সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসানের সঞ্চালনায় সাহিত্যের মান, বিষয়–বৈচিত্র্য, লিখনশৈলী ও ব্যক্তিগত অনুভব—সবকিছু নিয়েই বন্ধুরা মতবিনিময় করেন। মেহেদী হাসান বলেন, ‘বন্ধুসভার সাহিত্যচর্চা শুধু আনন্দের জন্য নয়, এটি আমাদের ভাবনা, রুচি ও মানবিক বোধকে শাণিত করার একটি পথ। “প্রত্যুষ”–এর এই বন্ধুসংখ্যায় বন্ধুদের সৃজনশীলতা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। পাঠচক্রের মাধ্যমে আমরা একে অন্যের লেখা আরও গভীরভাবে বুঝতে পারছি। এটাই আমাদের বড় অর্জন।’

পাঠচক্র শেষে ময়মনসিংহ বন্ধুসভার বন্ধুরা।

উপদেষ্টা মো. আবুল বাশার বলেন, ‘বন্ধুদের মধ্যে লেখালেখির চর্চা বাড়ানো এবং যাঁরা একটু–আধটু লেখেন, তাঁদের আরও উৎসাহ দেওয়া ছিল “প্রত্যুষ” প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা বিশ্বাস করি, মানুষ মাত্রই সাহিত্যিক। প্রত্যেক মানুষের ভেতরেই গল্প আছে, অনুভূতি আছে, প্রকাশের তাগিদ আছে; পার্থক্য শুধু প্রকাশের ধরনে। “প্রত্যুষ” সেই প্রকাশকে সামনে আনার এক আন্তরিক প্রয়াস।’

সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান বলেন, ‘“প্রত্যুষ” আমাদের সৃজনশীল চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। বন্ধুসংখ্যায় রয়েছে ১৩টি কবিতা, দুটি গল্প, দুটি প্রবন্ধ, দুটি মুক্তগদ্য ও একটি স্মৃতিকথা। এ ছাড়া সংগঠনের কথা ও ফটো ফিচার রয়েছে। মোট ২০ লেখকের নির্বাচিত লেখা প্রকাশিত হওয়ায় সংখ্যা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। নিয়মিত পাঠ ও লেখালেখির মাধ্যমেই আমরা নিজেদের আরও বিকশিত করতে পারি।’

পাঠচক্রের আসরে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধু রনি চন্দ্র, রুপা চন্দ্র, খাইরুল বাশার, সাদিয়া সীমাসহ অন্য বন্ধুরা।

সভাপতি, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা

