গাজীপুর বন্ধুসভার বার্ষিক সাধারণ সভা
সারা বছরের কার্যক্রম উপস্থাপন এবং নতুন কমিটি গঠন উপলক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভা করেছে গাজীপুর বন্ধুসভা। ১৩ ডিসেম্বর সকালে প্রথম আলো গাজীপুর অফিসের বন্ধুসভা কক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো গাজীপুর প্রতিনিধি ও বন্ধুসভার উপদেষ্টা মাসুদ রানা, উপদেষ্টা রেজাউল করিম। বন্ধুদের উদ্দেশে মাসুদ রানা বলেন, ‘এই বছর তোমরা দারুণ কাজ করেছ। আমরা এই বছর ৭৫টি আয়োজন সম্পন্ন করেছি, এটা চাট্টিখানি কথা নয়। তোমরা বন্ধুসভায় দারুণ কাজ করো বলে আমরা চিন্তামুক্ত থাকি। তবে আমি চাই তোমাদের মধ্যে আরও নেতৃত্ব তৈরি করতে।’
জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হওয়া সভা উপস্থাপন এবং ২০২৫ সালের সব কাজের বিবরণী তুলে ধরেন সভাপতি বাবুল ইসলাম।
কার্যনির্বাহী সদস্য মোশাররফ হোসাইন বলেন, ‘বন্ধুসভায় কেউ পদের জন্য আসে না। পদটা শুধু একটা সম্মান মাত্র। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করতে চাই।’
সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন বলেন, ‘সারা বছর আমরা কাজ করেছি। আপনারা পাশে ছিলেন বলেই এতগুলো সফল আয়োজন করতে পেরেছি। ইনশা আল্লাহ আগামী বছরেও ভালো কিছু হবে।’
সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাংগঠনিক সম্পাদক আতিকুজ্জামান খান বলেন, ‘আমরা দারুণ একটি বছর কাটিয়েছি। ইনশা আল্লাহ আগামী বছরের জন্য আগত কমিটিও দারুণ কাজ করবে।’
সভায় আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা সাজানো এবং নতুন কমিটি নিয়ে আলোচনা করা হয়।
আরও বক্তব্য দেন সহসভাপতি জহিরুল ইসলাম, সহসাধারণ সম্পাদক আরাফাত মন্ডল, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক আবিদা সুলতানা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মারফুয়া সিয়াম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক শাহরিয়ার পারভেজ, প্রচার সম্পাদক সামিউল ইসলাম, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রক্সি বিজয়, বন্ধু তানিয়া আক্তার, ইয়াকিনুল ইসলাম ভূইয়া, নাজমুল হোসাইন, রাবেয়া আক্তার, রাহুল হোসেন, তাসনিম তাজ, আফরা আনজুম, জাহাঙ্গীর আলম। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বন্ধু রাশেদ হাসান, নাসির উদ্দিন, ফাহমিদুল মুরাদ, টুটুল শিকদার, তামিম মল্লিক, অংকিতা রায়, মেহজাবিন খুশবু, সাইদুর রহমান, মো. ইসমাইল, মো. মোস্তাফিজুর, লিমা আক্তার, ঝর্ণা আক্তার, মেহেদি হাসান প্রমুখ।