কিশোরগঞ্জ বন্ধুসভার নবগঠিত কমিটির পরিচিতি সভা

মোজাহিদুল ইসলাম
সভা শেষে কিশোরগঞ্জ বন্ধুসভার নবগঠিত কমিটির উপদেষ্টা ও সদস্যরাছবি: বন্ধুসভা

কিশোরগঞ্জ বন্ধুসভার নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ জানুয়ারি বিকেলে শহরের পুরানথানা এলাকার শেখ জনাব আলী অডিটরিয়ামে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় কিশোরগঞ্জ বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬-এর পূর্ণাঙ্গ পর্ষদের নাম ঘোষণা, পরিচয় পর্ব ও সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রথম আলো বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র পাঠ করা হয়।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে প্রথম আলোর কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি তাফসিলুল আজিজ বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভা একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, যারা পাঠচক্র, বইমেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম, স্বেচ্ছায় রক্তদান, দুর্যোগকালীন মানবিক সহায়তা এবং সামাজিক সচেতনতামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রেখে চলেছে।’

বক্তব্য দেন উপদেষ্টা তৌহিদা জেসমিন
ছবি: বন্ধুসভা

উপদেষ্টা তৌহিদা জেসমিন বলেন, ‘তরুণদের সৃজনশীল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমাজ গঠনে বন্ধুসভা যে কাজ করে আসছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাদের এ কাজের সঙ্গে আমরাও চাইব সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে।’

এ ছাড়া উপদেষ্টা মোকাররম হোসেন, আবুল বাসার, রফিকউজ্জামান খান, মো. জাকারিয়া, আব্দুল্লাহ আল মুহাইমিন, জিয়াউর রহমান, সায়েদ সুমন ও নজরুল ইসলাম বক্তব্য দেন। বক্তারা বন্ধুসভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, পাঠচক্র ও বইপড়া আন্দোলন, সাংস্কৃতিক চর্চা, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারী ও জেন্ডার–সমতা, দুর্যোগ ও ত্রাণ কার্যক্রম এবং সমাজকল্যাণমূলক উদ্যোগগুলোকে আরও গতিশীল করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়; পাশাপাশি বছরব্যাপী বিভিন্ন সৃজনশীল ও সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বক্তারা বন্ধুসভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন
ছবি: বন্ধুসভা

শেষে কিশোরগঞ্জ বন্ধুসভার সদ্য বিদায়ী সভাপতি মোস্তাফিজ মারুফকে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার সভাপতি নুসরাত জাহান, সহসভাপতি নাজমুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহিম ইশরাক, সহসাংগঠনিক সম্পাদক নাফিসা জাহান, অর্থ সম্পাদক রফিক আহম্মদ, দপ্তর সম্পাদক সাজেদুর রহমান, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক রাহনুমা রাতুল, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক অর্পা দেবনাথ, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক উমর নাসিফ, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক গোলাম মুরশিদ, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক খাদিজাতুল কোবরা, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক তাফহিম বিন আজিজ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক ইসরাত জাহান, ম্যাগাজিন সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, বইমেলা সম্পাদক ফারিয়া জাহান, কার্যনির্বাহী সদস্য ফারজানা আক্তার, আব্দুল্লাহ হাসান আল মাহিন, রেহনুর হক ও সাবেক সহসভাপতি সাইফুল ইসলাম।

সাধারণ সম্পাদক, কিশোরগঞ্জ বন্ধুসভা

