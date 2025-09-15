খুলনা বন্ধুসভার পাঠচক্র ও সাংগঠনিক বৈঠক
সাংগঠনিক বৈঠক এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চাঁদের পাহাড়’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে খুলনা বন্ধুসভা। ১২ সেপ্টেম্বর বিকেলে প্রথম আলো খুলনা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
শুরুতেই খুলনায় প্রথম আলো বন্ধুসভার ‘স্মার্ট স্কিল: ফ্রম লার্নিং টু লিডিং’ কর্মশালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে অভিজ্ঞতা কেমন ছিল, বন্ধুরা তা শেয়ার করেন। এ সময় কর্মশালায় সহযোগিতার জন্য জাতীয় পর্ষদ কর্তৃক স্বীকৃতিস্বরূপ সনদ আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধুদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
অনুভূতি ব্যক্ত করে বন্ধু ইমন মিয়া বলেন, ‘কর্মশালার মাধ্যমে জীবনমুখী ও ক্যারিয়ার–বিষয়ক অনেক কিছু শিখতে পেরেছি।’
বৈঠক শেষে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চাঁদের পাহাড়’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত এ উপন্যাসে শঙ্করের অভিযানের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার পাশাপাশি ফুটে উঠেছে আফ্রিকার গহিন অরণ্যের পাহাড়, জঙ্গল, মরভূমিসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বিচিত্র রকমের ঘটনাবলি। অবশেষে সে নিদারুণ এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ও হারিয়ে ফেলা বন্ধুদের স্মৃতি নিয়ে নিজ গন্তব্যে ফিরে আসে।
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন সভাপতি কাজী মাসুদুল আলম, উপদেষ্টা বনানী আফরোজা, কার্যনির্বাহী সদস্য হাফিজুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক দীপু রায়, বন্ধু অনির্বাণ সরকার, তুহিন বাওলিয়াসহ অন্য বন্ধুরা।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, খুলনা বন্ধুসভা