শীতে গরম পিঠার স্বাদ পেল শিশুরা

লেখা:
মো. রায়হান
নওগাঁ বন্ধুসভার উদ্যোগে শিশুদের নিয়ে পিঠা উৎসব
নওগাঁ সদর উপজেলার দুবলহাটি শৈলকোপা গ্রামে বাড়ি বন্ধুসভার বন্ধু ফেরদৌসী আরার। তাঁর উঠানে আজ সকালে হাজির হয় শতাধিক শিশু-কিশোর। সবার হাতে প্লেট। তাতে রাখা কুশলী, মিষ্টি পাকোয়ান, ঝাল পাকোয়ান, নুনিয়া আর নারকেল পিঠা। শিশুদের হাতে পিঠা তুলে দেন বন্ধুসভার বন্ধুরা।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে ২৪ জানুয়ারি এই পিঠা উৎসবের আয়োজন করে নওগাঁ বন্ধুসভা। বন্ধুরা নিজেদের টাকায় উপকরণ কেনার পর পিঠা তৈরি করে সদর উপজেলার দুবলহাটি, শৈলকোপা ও সরদারপাড়া গ্রামের নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশুদের মধ্যে বিতরণ করেন।

বন্ধু ফেরদৌসী আরার বাড়ির উঠানে যে পিঠা বিতরণ করা হবে, তা আগের দিন দুবলহাটি, শৈলকোপা ও সরদারপাড়া গ্রামের শিশুদের জানানো হয়েছিল। সে অনুযায়ী সকালে নির্দিষ্ট স্থানে পিঠা নিয়ে যেতেই ভিড় করে শিশুরা।

এ বিষয়ে নওগাঁ বন্ধুসভার সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, ‘শীতের পিঠা আমাদের ঐতিহ্য। কিন্তু এই শিশুরা নানা রকম পিঠার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়। শীতে তাদের মুখে একটু হাসি ফোটানোর জন্য বন্ধুসভার পক্ষ থেকে এমন আয়োজন।’

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক সানম সাব্বির, সহসভাপতি রাবেয়া খাতুন ও এলমা খাতুন, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আসমা খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. রায়হান, বন্ধু সুস্মিতা সাহা, আবদুল মান্নানসহ অন্যান্য বন্ধুরা।

সাংগঠনিক সম্পাদক, নওগাঁ বন্ধুসভা

