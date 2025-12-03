রংপুর বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক
চলমান বছরের কাজের মূল্যায়ন ও আগামী বছরের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন উপলক্ষে রংপুর বন্ধুসভা বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠক করেছে। ২ ডিসেম্বর বিকেলে প্রথম আলো রংপুর অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে চলতি বছরের বিভিন্ন কাজের ত্রুটি ও পরবর্তী সময়ে কীভাবে আরও ভালো করা যায়, সে বিষয়ে মতবিনিময় হয়। নতুন কমিটির জন্য বন্ধুদের প্রত্যাশা, ভাবনা ও নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।
এ ছাড়া আসন্ন জাতীয় বন্ধু সমাবেশ সফল করতে রংপুর থেকে আগ্রহী বন্ধুদের তালিকা করার নির্দেশনা দেন সভাপতি সোহেলী চৌধুরী।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক জহির রায়হান, বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক দীপ্ত তালুকদার, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল ইসলামসহ অন্য বন্ধুরা।
সাধারণ সম্পাদক, রংপুর বন্ধুসভা