শরৎচন্দ্রের ‘দেবদাস’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা
শরৎচন্দ্রের ‘দেবদাস’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস ‘দেবদাস’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ২৩ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
প্রথমেই সঞ্চালক বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানান এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। এই অপরাজেয় কথাশিল্পী ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।
পাঠচক্রে অর্থ সম্পাদক ফারজানা আক্তার উপন্যাসের অন্যতম প্রধান একটি চরিত্র পার্বতীকে (পারু) নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেন।
সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফ উদ্দিন বলেন, ‘দেবদাস চরিত্রটি আমাকে বিভোর করেছে। যে চরিত্রটি আবেগপ্রবণ অথচ দৃঢ়ভাবে কথা রেখেছে।’
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক হাসান করিম বলেন, ‘শরৎচন্দ্র এমন একজন কথাশিল্পী, যিনি নারীর চরিত্রকে অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।’ তিনি চন্দ্রমুখী চরিত্র নিয়েও কথা বলেন। যে রূপজীবী চরিত্রটি দেবদাসকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেছিল।
একে একে অন্য বন্ধুরাও বইটি নিয়ে আলোচনা করেন। সমাপনী বক্তব্য দেন সভাপতি জাহিদ হাসান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মোহসিনা রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজরীল ইহসান, ম্যাগাজিন সম্পাদক কাউসার আহামেদসহ অন্য বন্ধুরা।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা