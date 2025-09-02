সত্যকে সত্য, অন্যায়কে অন্যায় বলার সাহস অর্জন করতে হবে

নোয়াখালী বন্ধুসভা
সত্যকে সত্য, অন্যায়কে অন্যায় বলার সাহস অর্জন করতে হবে
‘ভালো ফল করে জীবনে শুধু প্রতিষ্ঠিত হওয়া নয়, তোমাদের সত্যকে সত্য, অন্যায়কে অন্যায় বলার সাহস অর্জন করতে হবে। নৈতিকতা রক্ষা করে সৎভাবে জীবন যাপন করতে হবে।’
গত ৩০ আগস্ট নোয়াখালীতে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কথাগুলো বলেন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ ইসমাইল। জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।
প্রথম আলোর আয়োজনে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত হচ্ছে জিপিএ–৫ কৃতী সংবর্ধনা ২০২৫। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে সারা দেশে ২০২৫ সালে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ–৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে।
সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ চৌধুরী, নোয়াখালী সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কাজী মুহাম্মদ রফিক উল্যাহ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক আবদুল কাইয়ুম বক্তব্য দেন। সঞ্চালনা করেন নোয়াখালী বন্ধুসভার বন্ধু শাহিদা রেশমি ও আসিফ আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর নোয়াখালীর নিজস্ব প্রতিবেদক মাহবুবুর রহমান। তিনি প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।
প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ চৌধুরী ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট এ পি জে আবদুল কালামের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ‘স্বপ্ন সেটা নয়, যেটা ঘুমিয়ে দেখে। স্বপ্ন হচ্ছে সেটা, যেটা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না। আমি তোমাদের কাছে প্রত্যাশা করি, তোমরা সেই স্বপ্ন দেখো, যে স্বপ্ন ঘুমাতে দেয় না, অনেক বড় কিছু হওয়ার একটা প্রেরণা জোগায়। জীবনে লক্ষ্যস্থির করে যার যেখানে অবস্থান সেখান থেকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, না হয় সঠিক কার্য সম্পাদন হবে না।’
শিক্ষার্থীদের মাদক, মুখস্থবিদ্যা ও মিথ্যাকে ‘না’ বলতে শপথ করান নোয়াখালী বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি সুমন নূর।
শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা এবং জিপিএ-৫ পাওয়ার পেছনে অনুপ্রেরণার গল্প বলতে গিয়ে নোয়াখালী জিলা স্কুলের শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান বলে, ‘আজকের এই অর্জনের পেছনে নিজের পরিশ্রম আর সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমত এবং মা–বাবার অকৃত্রিম ভালোবাসা ও দোয়া ছিল। আমার মতো উপস্থিত সবার অর্জনের মূল অনুপ্রেরণা এটিই ছিল বলে আমরা জিপিএ-৫ পেয়েছি।’
অতিথিদের বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে গান, নৃত্য, আবৃত্তি পরিবেশন করেন বন্ধুসভার বন্ধুরা। নৃত্য পরিবেশন করেন অগ্নিমিত্রা মল্লিক, গান পরিবেশন করেন স্বস্তিকা দাস, প্রান্ত চন্দ্র শীল, সীমান্ত কুরি ও অনিক ভৌমিক। কবিতা আবৃত্তি করেন শাহিদা রেশমি।
আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা–গ্রি এবং সহযোগিতায় থাকছে কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।
সাংগঠনিক সম্পাদক, নোয়াখালী বন্ধুসভা