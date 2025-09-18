কার্যক্রম

মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের পাশাপাশি জনগণকেও নিতে হবে

লেখা:
শাফিনুর ইসলাম
শাবিপ্রবি বন্ধুসভার উদ্যোগে মানবাধিকারবিষয়ক কর্মশালাছবি: বন্ধুসভা

‘মানবাধিকার রক্ষা করার প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়, তবে পরবর্তী সময় জনগণকেও এ দায়িত্ব বহন করতে হয়। নাগরিকদের সচেতনতা ও দায়িত্বশীল আচরণ মানবাধিকার নিশ্চিত করার অন্যতম শর্ত।’

শাবিপ্রবি বন্ধুসভার উদ্যোগে মানবাধিকারবিষয়ক কর্মশালায় কথাগুলো বলেন উপদেষ্টা অধ্যাপক জায়েদা শারমিন। ১৬ সেপ্টেম্বর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের ৫০৪ নম্বর রুমে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তব্য দেন শাবিপ্রবি বন্ধুসভার উপদেষ্টা অধ্যাপক জায়েদা শারমিন
ছবি: বন্ধুসভা

মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের হিউম্যান রাইটস ফেলো ২০২৫ নুর হাসনাত। তিনি মানবাধিকারের ধারণা, মানবাধিকারকর্মী কারা, মানবাধিকার লঙ্ঘন কীভাবে ঘটে এবং এ ক্ষেত্রে করণীয় কী—এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ম্যান্ডেট ও বাংলাদেশের সংবিধানে মানবাধিকারবিষয়ক ধারা নিয়েও আলোকপাত করেন।

ভলতেয়ারের বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করে নুর হাসনাত বলেন, ‘আমি হয়তো আপনার কথার সঙ্গে একমত নই, তবে আপনার মতপ্রকাশের অধিকারকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।’

আয়োজকেরা জানান, ‘কর্মশালা সপ্তাহ ভার্সন ১.০’–এর অংশ হিসেবে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। এ আয়োজন শিক্ষার্থীদের মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করবে এবং তাঁদের সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে সহায়ক হবে।

