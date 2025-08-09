বাড়ির আঙিনায় গাছ লাগিয়ে যত্ন নেওয়ার অঙ্গীকার

কক্সবাজার বন্ধুসভা
বাড়ির আঙিনায় গাছ লাগিয়ে যত্ন নেওয়ার অঙ্গীকার
‘জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কক্সবাজার এমনিতে ঝুঁকিতে রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গত জুলাই মাসেও টেকনাফের মেরিন ড্রাইভ, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, কুতুবদিয়া, মহেশখালীর বিভিন্ন উপকূলে ভাঙন ধরেছে, প্লাবিত হয়েছে। সৈকতের ঝাউগাছগুলো উপড়ে পড়ছে। দেখা দিচ্ছে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এসবের মধ্যেও পাহাড়-জঙ্গল নিধন করে আমরা প্রতিনিয়ত প্রাণ–প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলেছি। তাতে মানুষ নানান রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষা করতে হলে বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই।’
কক্সবাজার বন্ধুসভার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে কথাগুলো বলেন প্রথম আলোর আঞ্চলিক অফিস প্রধান আবদুল কুদ্দুস রানা। ৭ জুলাই বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজে এ কর্মসূচি পালিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিম ও শজনেপাতা গাছের ২০০০ চারা উপহার দেন বন্ধুসভার বন্ধুরা। গাছ দিয়ে সহযোগিতা করেছে ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স।
শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ব্র্যাক কক্সবাজারের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক রবিউল ইসলাম। স্বাস্থ্যের জন্য গাছ দুটির উপকারিতা তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সের মহাপরিচালক এম এম সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘নিমগাছের পাতা, ডাল ও রস নানা কাজে লাগানো যায়। বিশেষ করে মানুষের ত্বক, চুল ও খুশকি দূর করে। হজমশক্তি ও রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করে। একইভাবে শজনেগাছেরও বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। শজনেপাতায় প্রচুর ভিটামিন-সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন ও ফসফরাস রয়েছে। শজনে ডাঁটাতেও প্রচুর ভিটামিন ও মিনারেল রয়েছে।’
চারাগুলো নিজ নিজ বাড়িতে রোপণ করে যত্ন করার অনুরোধ জানিয়ে বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ছৈয়দ করিম বলেন, ‘স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হলেও গাছ দুটি এখন বিলুপ্তির পথে। পরিবেশরক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাড়াতে হবে।’
চারা হাতে নিয়ে শিক্ষার্থীরা অঙ্গীকার করে, বাড়ির আঙিনায় তারা এই গাছ লাগিয়ে যত্ন নেবে।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভার সভাপতি সাইফুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার বন্ধুসভার সহসভাপতি নুরুল আবছার, আবদুল নবী, সাধারণ সম্পাদক উলফাতুল মোস্তফা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মারগুব মোর্শেদ, অর্থ সম্পাদক উগগ্যা মারমা, সহসাংগঠনিক সম্পাদক এনজেল হুদা, সদস্য মোহাম্মদ সাকিব, আল আমিন, কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভার অর্থ সম্পাদক শহীদুল আমিন, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক আয়েশা সিদ্দিকা, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক ইকবাল হোসেনসহ অন্য সদস্যরা।
সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার বন্ধুসভা