চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা

যুদ্ধের আঁধারে আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি: স্বাধীনতা ও জীবনের স্বপ্ন

লেখা:
আরাফাত মিলেনিয়াম
চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসরছবি: বন্ধুসভা

আনা ফ্রাঙ্কের বিশ্ববিখ্যাত ডায়েরি নিয়ে পাঠচক্র করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ১২ আগস্ট বিকেলে শহরের শহীদ সাটু হল মার্কেটে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

পাঠ আলোচনায় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান বলেন, ‘আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি-অধিকৃত নেদারল্যান্ডসে লুকিয়ে থাকা এক ইহুদি কিশোরীর বাস্তব অভিজ্ঞতার দলিল। আনা তার ১৩তম জন্মদিনে একটি ডায়েরি পায়, যেখানে সে নিজের অনুভূতি, ভয়, স্বপ্ন ও আশার কথা লেখে। দুই বছর গোপন আশ্রয়ে থাকার পর ১৯৪৪ সালে তারা ধরা পড়ে এবং তাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়। সেখানে আনার মৃত্যু ঘটে। শুধু তার বাবা অটো ফ্রাঙ্ক বেঁচে ফিরে আসেন এবং ডায়েরিটি প্রকাশ করেন।’

নাফিউল হাসান বলেন, ‘আনার একটি বিখ্যাত উক্তি ছিল—“আমি কাগজকে অনেক সহনশীল মনে করি। কাগজ কখনো কাউকে ঠকায় না।” সে যখন ডায়েরি লিখছিল, তখন বাইরের জগতের কারও সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলার সুযোগ ছিল না। এই লেখায় সে বোঝাতে চেয়েছে মানুষ কখনো তোমার কথা না শুনেই বিচার করে ফেলে, কিন্তু কাগজ তা করে না। তাই ডায়েরিকে বন্ধু বানিয়ে ফেলে।’

সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম বলেন, ‘আনার লেখা আমাদের মনে করিয়ে দেয় ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতপ্রকাশের অধিকার ও নিরাপদ জীবনের অধিকার কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধ, বৈষম্য ও নির্যাতন কীভাবে মানুষের মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নেয়, তা আনার ডায়েরি নিখুঁতভাবে তুলে ধরে।’

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসর।

সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন বলেন, ‘এই ডায়েরিতে দেখি, কীভাবে একজন কিশোরী সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানসিকভাবে পরিপক্ব হয়ে ওঠে। সে নিজের পরিচয়, সমাজ, ভালোবাসা ও জীবনের গভীর অর্থ খুঁজে পেতে থাকে।’

পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন, সহসভাপতি ফারহা উলফাৎ রহমান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, অর্থ সম্পাদক আলীউজ্জামান নূর, দপ্তর সম্পাদক আসেফ উৎস, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য সিফা বিনতে হাবিব, আহমেদ ওয়ালিদ, বন্ধু রামিজ আহমেদসহ অন্যরা।

সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা

