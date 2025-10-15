মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভার সাংগঠনিক সভা
আগের কর্মপরিকল্পনার মূল্যায়ন, অর্জিত সাফল্য ও অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতের কর্মসূচি নিয়ে সাংগঠনিক সভা করেছে মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা। ১২ অক্টোবর বেলা ১১টায় কলেজের বিজ্ঞান ভবনের মূল কক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বন্ধুসভার সদস্যরা জানান, অতীতের সাফল্য ও অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে আগামী দিনে আরও বেশি সামাজিক ও মানবিক উদ্যোগ গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে।
সভায় উপস্থিত ছিলেন বন্ধু মেহেদী হাসান, আবু সাইদ, অনুপ দাশ, লিমা তালুকদার, শারমিন লিপি, সৈয়দা তামান্না ইসলাম, রাসেল মিয়াসহ আরও অনেকে।
সভা শেষে একই দিনে বন্ধুসভার উদ্যোগে শুরু হয় নতুন বন্ধু সংগ্রহ ক্যাম্পেইন ‘বন্ধুতার আলো’। যার মূল প্রতিপাদ্য—‘মানবতায় বন্ধন, বন্ধুতায় আলো।’ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কলেজের বিভিন্ন বিভাগ থেকে নতুন সদস্য যুক্ত হন। নবীন বন্ধুদের ফুল দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়।
সভাপতি, মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা