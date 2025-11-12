চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
শরৎচন্দ্রের ‘অভাগীর স্বর্গ’ ছোটগল্প নিয়ে পাঠচক্র
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘অভাগীর স্বর্গ’ ছোটগল্প নিয়ে পাঠচক্র করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ১০ নভেম্বর বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রে আলোচনায় স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক সাঈদ মাহমুদ বলেন, ‘গরিব-দুঃখী নিচু শ্রেণির ছেলে কাঙালী। তার মায়ের নাম অভাগী। প্রতিবেশী উঁচু জাতের বাড়ির গৃহকত্রীর মৃত্যুর পর সৎকারের দৃশ্য দেখে অভাগীর ভেতরকার ভাবানুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে শুরু হয় এ গল্প। মৃতের শবযাত্রার আড়ম্বরতা ও সৎকারের ব্যাপকতা দেখে অভাগীও নিজের মৃত্যু মুহূর্তের স্বপ্ন দেখে। চন্দন, সিঁদুর, আলতা, মালা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা, অগ্নির ধোঁয়ায় মুখুয্যে বাড়ির গিন্নি স্বর্গে গমন করেছেন। দুখিনী অভাগীও ভাবে তার মৃত্যুর সময় স্বামীর পায়ের ধূলি নিয়ে মৃত্যু শেষে পুত্র মুখাগ্নি করলে সেও স্বর্গে যাবে। মৃত্যুর সময় কাঙালী তার বাবাকে হাজির করতে পারলেও পারেনি কাঠের অভাবে মায়ের সৎকার করতে।’
সাঈদ মাহমুদ বলেন বলেন, ‘এ গল্পে সামন্তবাদের নির্মম রূপ এবং নিচু শ্রেণির দরিদ্র মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা শরৎচন্দ্র অত্যন্ত দরদি ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। গল্পে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণি ভেদাভেদ লক্ষণীয়।’
পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন, সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সহসভাপতি ফারাহ্ উলফাৎ রহমান, মো. আসাদুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, নাফিউল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, দপ্তর সম্পাদক আসেফ উৎস, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য শাকিল হোসেন, আহমেদ ওয়ালিদ, বন্ধু রামিজ আহমেদ, মানসুরা খাতুন, সাবরিন আখতার, মুশফিক মাহাদিসহ অন্যরা।
