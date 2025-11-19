নিয়তির সুতায় বাঁধা অপূর্ণ প্রেমের উপাখ্যান ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’

শাবিপ্রবি বন্ধুসভা
নিয়তির সুতায় বাঁধা অপূর্ণ প্রেমের উপাখ্যান ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্র করেছে শাবিপ্রবি বন্ধুসভা। ১৭ নভেম্বর দুপুরে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি সেন্টার ভবনের প্রথম তলায় এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বন্ধু মো. আলামিনের সঞ্চালনায় উপস্থিত বন্ধুরা একে একে উপন্যাসটি পাঠ করেন। বিস্তারিত আলোচনায় পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক ইয়ারমিন আক্তার বলেন, ‘জীবনকে শ্রদ্ধা না করিলে জীবন আনন্দ দেয় না। শ্রদ্ধার সঙ্গে আনন্দের বিনিময়, জীবনদেবতার এই রীতি।’
‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ বিপর্যস্ত জীবন্ত পুতুলদের হাসি কান্নার মর্মান্তিক অভিনয় আর তাদের প্রেরণাহীন যান্ত্রিক জীবনের ব্যর্থতার গল্প।
পাঠচক্রের আসরে উপস্থিত ছিলেন বন্ধু শাফিনুর ইসলাম, ইয়ারমিন আক্তার, সাবিনা আক্তার, ইয়াসির সান, মো. আলামিন, মোস্তাকিম বিল্লাহ, তৌহিদুল ইসলাম, দুর্জয়সহ অন্য বন্ধুরা।