ব্রাহ্মণবাড়িয়া বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক

ব্রাহ্মণবাড়িয়া বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক
‘উপস্থাপনা একটি শিল্প। আর এই শিল্পকে যে লালন করে, সে বিকশিত হয় সর্বত্র।’ ব্রাহ্মণবাড়িয়া বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠকে বন্ধুদের উদ্দেশে কথাগুলো বলেন উপদেষ্টা শাহাদৎ হোসেন। ১৭ আগস্ট জেলা শহরের শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাঠাগার প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান মিয়া বলেন, ‘প্রথম আলো বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করার পাশাপাশি শিক্ষা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে সারা দেশে। যারা ভালো ফল করে, তাদের নিয়ে এমন আয়োজন প্রথম আলো ছাড়া আর কোনো প্ল্যাটফর্ম করে না।’
‘প্রথম আলো বন্ধুসভার সদস্যরা চাইলে বাংলাদেশের রূপরেখা বদলে দিতে পারে, তা না হলে এত বড় অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা কখনো সম্ভব হতো না’, বৈঠকে এ কথা বলেন সভাপতি অভিজিৎ রায়।
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি মাইনুদ্দিন রুবেল, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক ফৌজিয়া হক, বন্ধু সাদ হোসেন, অনন্যা সাহা, ফাহমিদা আক্তার, নিশাত আফসানা, হোসাইন ইসলাম, আল আমিন, হাফসা আক্তারসহ অন্য বন্ধুরা।
সাধারণ সম্পাদক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বন্ধুসভা