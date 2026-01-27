কুমিল্লা বন্ধুসভার নতুন কমিটির অভিষেক ও সাংগঠনিক সভা
‘কুমিল্লা বন্ধুসভা সব সময় মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে কাজ করে আসছে। ভবিষ্যতেও তরুণদের সম্পৃক্ত করে সামাজিক দায়বদ্ধতা, স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম এবং সচেতনতামূলক উদ্যোগ আরও জোরদার করা হবে।’
কুমিল্লা বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬–এর অভিষেক অনুষ্ঠান ও সাংগঠনিক সভায় এ কথা বলেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও ইতিহাস গবেষক আহসানুল কবীর। ২২ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার প্রথম আলো কুমিল্লা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে নতুন কমিটির অভিষেকের পাশাপাশি বছরব্যাপী কর্মপরিকল্পনা, সামাজিক দায়িত্ব পালন এবং মানবিক উদ্যোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
নতুন কমিটির সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন প্রথম আলো কুমিল্লার প্রতিনিধি ও বন্ধুসভার উপদেষ্টা আবদুর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা আইডিয়াল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন লিটন এবং প্রথম আলো কুমিল্লার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মাসুদ রানা।
মহিউদ্দিন লিটন বলেন, পরিকল্পিত ও সংগঠিত কার্যক্রমের মাধ্যমে কুমিল্লা বন্ধুসভা আরও সক্রিয়, দায়িত্বশীল ও উদাহরণমূলক সামাজিক সংগঠন হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করবে।
কুমিল্লা বন্ধুসভার সভাপতি প্রশান্ত কর্মকারের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক হানিফ মোছাব্বীর। উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক বশির আহমেদ, সহসাংগঠনিক সম্পাদক সুরাইয়া খানম, প্রচার সম্পাদক ইয়াছিন আহমেদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক জেনিবা খন্দকার, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক তাজ্বরীন সুলতানা, বন্ধু আহসান হোসেনসহ অন্য সদস্যরা।
