তরুণদের পাশে থাকা ও উৎসাহ দেওয়ার বিকল্প নেই

কাতার বন্ধুসভা
তরুণদের পাশে থাকা ও উৎসাহ দেওয়ার বিকল্প নেই
‘তরুণদের হাত ধরেই বাংলাদেশে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেও বড় একটি অংশ ছিল তরুণ। তরুণ সমাজ বাংলাদেশের সূচনা পর্ব থেকে আজ অবধি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রেখে চলেছে। সমাজকে সুন্দর করতে ও সবার মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে তরুণদের পাশে থাকা ও উৎসাহ দেওয়ার বিকল্প নেই।’
কাতারে প্রবাসী তরুণদের নিয়ে আয়োজিত এক বিশেষ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কথাগুলো বলেন দোহায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হযরত আলী খান। ৩ অক্টোবর কাতার বন্ধুসভার উদ্যোগে দোহায় একটি রেস্তোরাঁর হলরুমে ‘কাতারে কীভাবে সফল উদ্যোক্তা হবেন’ শিরোনামে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
রাষ্ট্রদূত হযরত আলী খান আরও বলেন, ‘বন্ধুসভা গঠনের সূচনালগ্নে সরাসরি যুক্ত ছিলাম। প্রায় ২৭ বছর আগে যে তারুণ্য, যে স্বপ্ন ও প্রেরণা বন্ধুদের মধ্যে দেখেছিলাম, সেই ধারাবাহিকতা আজও অটুট রয়েছে। তরুণদের কাছে আসতে পারলে নিজের মধ্যেও নতুন উদ্যম জেগে ওঠে।’ এ সময় তিনি বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের অবদানকে তুলে ধরে সরকার ও দূতাবাসের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানান।
কর্মশালায় অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব নাসির উদ্দিন, বিমান বাংলাদেশের কাতার কান্ট্রি ম্যানেজার কামাল উদ্দীন, বাংলাদেশ কমিউনিটি কাতারের সাধারণ সম্পাদক আমিন রসুল সাইফুল প্রমুখ। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তরুণদের সঠিক দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।
প্রধান আলোচক হিসেবে ছিলেন পিক-কুইক গ্রুপ কাতারের সিইও আলমগীর হোসাইন আলী। তিনি কাতারে ব্যবসা শুরুর প্রাথমিক ধাপ, বাজার সম্ভাবনা ও প্রবাসী উদ্যোক্তা হিসেবে সফল হওয়ার বিভিন্ন কৌশল তুলে ধরেন। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিউ জেআরটিসি ট্রেডিং কন্ট্রাক্টিং অ্যান্ড সার্ভিসেস কাতারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ইনজামুল হক জুলহাস এবং হেভেন ব্রিজ কনসালটিং অ্যান্ড সার্ভিসেস কাতারের ফাউন্ডার ও সিইও জাহাঙ্গীর আলম।
এর আগে শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন কাতার বন্ধুসভার উপদেষ্টা আবজল আহমেদ। সঞ্চালনা করেন সহসাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক সাইফুল ইসলাম এবং পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক শাহ সালমান। সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি বুরহান উদ্দিন বন্ধুসভার কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও অব্যাহত রাখতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।
কর্মশালা বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সহসভাপতি নাসিম আল রাশিদ ও আরিফ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক শাকিল আহমদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রিফাত ও ইবরাহিম মাহমুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সত্য রায়, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ সাজিদ, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ জিহাদ, প্রচার সম্পাদক সুলতান আহমেদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক জিয়াউল হক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাহিদ ইসলাম, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক মতিউর রহমান, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক অলিউল্লাহ, ম্যাগাজিন সম্পাদক বায়েজিদ আহমেদ, বইমেলা সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন, কার্যনির্বাহী সদস্য গালিফ হাসান, শরীফ হোসাইন, মাজেদসহ অন্যরা।