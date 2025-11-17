‘বাঙালি মুসলমানের মন’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর

মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা
‘বাঙালি মুসলমানের মন’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর
‘বাঙালি মুসলমানের মন’ আহমদ ছফার লেখা একটি প্রবন্ধসংকলন, যা ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়। এ বইয়ে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ছফা বাঙালি মুসলমানের পশ্চাদ্গামিতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং তাদের মনের গঠন ও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। ছফার এ বই বাংলা ভাষায় রচিত গত শতাব্দীর সেরা দশ চিন্তার বইয়ের একটি বলে বিবেচিত হয়।
আহমদ ছফার লেখা ‘বাঙালি মুসলমানের মন’ প্রবন্ধসংকলনটি পাঠচক্রের আসর করেছে মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা। ১৫ নভেম্বর কলেজের পুকুরপাড়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রে বইটি নিয়ে আলোচনা করেন বন্ধু সৈয়দা তামান্না ইসলাম ও রুপায়ন চক্রবর্তী। তাঁদের বিশ্লেষণে উঠে আসে—বইটির মূলভাব, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, উপপাদ্য কাহিনি ও লেখকের অনুসন্ধিৎসু মননের নানা দিক।
সৈয়দা তামান্না ইসলাম ও রুপায়ন চক্রবর্তী বলেন, বইটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঙালি মুসলমান সমাজের গঠন, বিবর্তন, মানসিকতা, সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্ব ও আত্মপরিচয়ের সংকটকে বিশ্লেষণ করা। লেখক ঐতিহাসিক দলিল, লোকজ সংস্কৃতি, উপনিবেশিক প্রভাব, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং ধর্মীয়-সামাজিক রূপান্তরের ধারাবাহিক আলোচনা তুলে ধরে দেখিয়েছেন, কীভাবে বাঙালি মুসলমান সমাজ তার নিজস্ব পরিচয় নির্মাণ করেছে।
বইটি শুধু একটি ঐতিহাসিক বা সমাজ-গবেষণামূলক গ্রন্থ নয়, বরং এটি বাঙালি মুসলমান পরিচয়ের বহুমাত্রিকতার এক বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিকোণ। পাঠচক্রে উপস্থিত বন্ধুরা বইটির ভাষা, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধিৎসাকে বিশেষভাবে প্রশংসা করেন।
পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন বন্ধু মেহেদী হাসান, লিমা তালুকদার, শেখ সানজিদা, চৌধুরী নাফিসা, অনুপ তালুকদার, মনোয়ার মামুন, রুবেল ফারহিনসহ আরও অনেকে।
সভাপতি, মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা