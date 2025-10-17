গ্রাফিক ডিজাইন শেখাতে বন্ধুসভার কর্মশালা আগামীকাল
গ্রাফিক ডিজাইনের মূলনীতি, সফটওয়্যার ব্যবহার ও আধুনিক ভিজ্যুয়াল কমিউনিকেশনের ভাষা হাতে-কলমে শেখাতে প্রথম আলো বন্ধুসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশেষ কর্মশালা। ‘গ্রাফিক ডিজাইন: কিক অব ফর বিগেনার্স’ শিরোনামে দেশি-ফুডসের সহযোগিতায় আগামীকাল শনিবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ের সভাকক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হবে। সকাল নয়টায় শুরু হয়ে দিনব্যাপী এই কর্মশালা চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।
কর্মশালায় আলোচনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে শেখানো হবে—
- গ্রাফিক ডিজাইন কী
- ডিজাইন করার আগে কীভাবে ভাবতে হয়
- একজন ডিজাইনার কীভাবে গল্প বলেন
- আমাদের জীবনে ডিজাইনের বাস্তব প্রয়োগ কোথায় কোথায়
কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা অ্যাডব ফটোশপ ও অ্যাডব ইলাস্ট্রেটর সফটওয়্যারের প্রাথমিক টুলস, ইন্টারফেস ও কাজের ধরন হাতে-কলমে জানবেন। তাঁরা শিখবেন কীভাবে একটি সাধারণ ধারণা থেকে একটি ভিজ্যুয়াল পোস্টার, লোগো বা সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্ট তৈরি করা যায়।
প্রশিক্ষক হিসেবে থাকবেন শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির গ্রাফিক ডিজাইন অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান মো. সাইফুল ইসলাম, আর পি সাহা ইউনিভার্সিটির ফ্যাশন অ্যান্ড ডিজাইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান তানজিল হাসনাইন মঈন রনেট, ইন্ডাস্ট্রি প্রফেশনালস এবং প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ের ভিজ্যুয়াল ডিজাইনার লাইলা নূর চৈতি এবং শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির শিক্ষক ও ইন্ডাস্ট্রি প্রফেশনালস সামছুদ্দোহা সাফায়েত।
কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীরা একটি ছোট অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করবেন, যেখানে তাঁরা নিজের ভাবনা, পছন্দের রং ও ব্যক্তিত্বকে ভিজ্যুয়াল আকারে উপস্থাপন করবেন। এই অনুশীলন তাঁদের কেবল টেকনিক্যাল দক্ষতা বাড়াবে না, বরং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকেও শক্তিশালী করবে।
শেষে সমাপনী পর্ব ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করা হবে। এই পর্বে উপস্থিত থাকবেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক, সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিকসহ অন্য অতিথিরা।