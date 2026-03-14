‘নয়া কাফর ফাইয়া খুব খুশি অইছি’

সহমর্মিতার ঈদ
‘নয়া কাফর ফাইয়া খুব খুশি অইছি’
বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের আহ্বানে ‘সহমর্মিতার ঈদ’ কর্মসূচি করেছে সুনামগঞ্জ বন্ধুসভা। এর অংশ হিসেবে ১৩ মার্চ জেলা শহরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জগৎজ্যোতি পাবলিক লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নতুন পোশাক উপহার দেওয়া হয়।
শিশুদের সঙ্গে এসেছিলেন অভিভাবকেরাও। সন্তান পোশাক উপহার পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত রিকশাচালক আইজ উদ্দিন বলেন, ‘এইবার ঈদও ফুরুত্তার লায় কাফর কিনতাম ফারছি না। নয়া কাফর ফাইয়া খুব খুশি অইছি। দোয়া করি, আল্লায় আপনেরার ভালা করতা। পরতিবারে ইলা আমরার মত মাইনষেরে সাহায্য করতা।’
খালেদা আক্তারও তাঁর ছেলেদের জন্য ঈদের নতুন কাপড় হাতে পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জ প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আইনজীবী খলিল রহমান, বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও সাংবাদিক এ আর জুয়েল, মো. রাজু আহমেদ, সভাপতি সৌরভ সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহরিয়ার হক, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক নাজমুস সালেহিন, বইমেলা সম্পাদক দুর্জয় তালুকদার, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক নূরজাহান আক্তার ও প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান।
সভাপতি, সুনামগঞ্জ বন্ধুসভা