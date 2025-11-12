গাজীপুর বন্ধুসভা
‘বন্ধুসভা আমাকে আত্মবিশ্বাসী করেছে’
প্রথম আলো বন্ধুসভার ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করেছে গাজীপুর বন্ধুসভা। ১১ নভেম্বর প্রথম আলো গাজীপুর অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
দিনের শুরুতে প্রথম আলো গাজীপুর প্রতিনিধি মাসুদ রানাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বন্ধুরা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা এ কে এম শিশির, সভাপতি বাবুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন, কার্যনির্বাহী সদস্য মোশারফ হোসেন ও বন্ধু নাজমুল হোসাইন।
প্রথম আলো গাজীপুর প্রতিনিধি মাসুদ রানা বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভা বরাবরই দারুণ ভালো কাজ করে। এভাবেই ভালো কাজ এগিয়ে যাক। বন্ধুসভার সব বন্ধুকে শুভেচ্ছা জানাই।’
রাত আটটায় প্রথম আলো গাজীপুর অফিসে বন্ধুসভার সদস্যরা সংগঠন নিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা ও স্মৃতিচারণা করেন। সভাপতি বাবুল ইসলাম বলেন, ‘২০১২ সাল থেকে বন্ধুসভার সঙ্গে যুক্ত আছি। এখান থেকে অনেক অনেক কিছু শিখেছি। বন্ধুসভা সব সময় সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি আত্মিক উন্নয়ন করে থাকে।’
সহসভাপতি জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘এত বছর ধরে বন্ধুসভার সঙ্গে থেকে মানুষের সামনে কথা বলার সক্ষমতা অর্জন করেছি। বন্ধুসভা আমাকে আত্মবিশ্বাসী করেছে।’
বন্ধু তানিয়া আক্তার বলেন, ‘বন্ধুসভার প্রতিটি আয়োজনই আমাদের অনুপ্রাণিত করে। ভালো লাগার জায়গাটা বিশাল।’
বন্ধু নাজমুল হোসাইন বলেন, ‘১৫ বছর থেকে বন্ধুসভা করি। বন্ধুসভার সঙ্গে যারা যুক্ত, সবাই ভালো মনের মানুষ। এখানে সব সময় ভালো কিছুর চর্চা হয়। বন্ধুসভার নিয়মিত কাজগুলো আমাদের অনুপ্রাণিত করে।’
সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরে বলেন, ‘নতুন নেতৃত্ব ও আত্মোন্নয়নমূলক আয়োজনের মাধ্যমে আমরা আরও শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে চাই। বন্ধুসভার প্রতিটি কাজ ভালো লাগে। ভালো কাজের মাধ্যমে নিজের এবং দেশের সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করা যায়। বন্ধুসভা পরিবারের সব সদস্যকে শুভেচ্ছা জানাই।’
আলোচনা শেষে বন্ধু হিরু মিয়া কবিতা আবৃত্তি করেন। পরে কেক কেটে ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করা হয়। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরাফাত মন্ডল, প্রশিক্ষণ সম্পাদক শাহারিয়ার পারভেজ, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রক্সি বিজয়, বন্ধু নাছির উদ্দীন, তামিম মল্লিক, তাইয়েবা তাসনীম, স্মৃতি আক্তার, ঝর্ণা আক্তারসহ অন্য বন্ধুরা।
বন্ধু, গাজীপুর বন্ধুসভা