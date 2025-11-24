কার্যক্রম

গাজীপুর বন্ধুসভা

‘দেবদাস’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্র ও সাংগঠনিক বৈঠক

লেখা:
নাজমুল হোসাইন
গাজীপুর বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসরছবি: বন্ধুসভা

বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘দেবদাস’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্র ও সাংগঠনিক বৈঠক করেছে গাজীপুর বন্ধুসভা। ২২ নভেম্বর বিকেলে প্রথম আলো গাজীপুর অফিসের বন্ধুসভা কক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে পাঠচক্রের সূচনা হয়। পরিচালনা করেন বন্ধু নাজমুল হোসাইন। বই আলোচনায় অংশ নেন বন্ধু টুটুল শিকদার, নাজমুল হোসাইন, আরিফ হোসেন, ঝুমু খাতুন, জাহাঙ্গীর কবির ও সভাপতি বাবুল ইসলাম।

নাজমুল হোসাইন বলেন, ‘যাঁরা প্রেম করেন, প্রেম করেছেন বা ভবিষ্যতে প্রেম করতে চান—সবার জন্যই এই উপন্যাসটি অবশ্যপাঠ্য। প্রেমের বিশ্বাস, আস্থা, সততা ও ত্যাগের সৌন্দর্য বুঝতে এই উপন্যাসটি দারুণ সহায়ক।’

বন্ধু জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘দেবদাস চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ সৃষ্টি। প্রয়োজনে উপন্যাস থেকে নির্মিত সিনেমাগুলোও দেখা যায়, এতে গল্পের গভীরতা আরও ভালোভাবে বোঝা যায়।’

গাজীপুর বন্ধুসভার বন্ধুরা।

সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন ও সভাপতি বাবুল ইসলাম উপন্যাসের নানা দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। বাবুল ইসলাম বলেন, ‘দেবদাস একটি অসাধারণ প্রেম ও বিচ্ছেদের গল্প। সবারই একবার অন্তত পড়া উচিত।’

পাঠচক্র শেষে সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে নতুন কমিটি গঠন, জাতীয় বন্ধু সমাবেশ, প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনসহ সমসাময়িক নানা বিষয়ে আলোচনা করেন বন্ধুরা।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক মারফুয়া সিয়াম, অর্থ সম্পাদক মনসুরুল হক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক শাহারিয়া মন্ডল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরাফাত মন্ডল, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক আবিদা সুলতানা, বন্ধু মো. তালিমুল, আকিব হাসান, ফাহমিদুল মুরাদ, ইয়াকীনূর ইসলাম, আফরিন আক্তার, মারুফ মন্ডল, মাহবুব ইবনে ফাহিম, সাইদুল রহমান, সাজিদ মাহমুদ, আব্দুল রাজ্জাক, তামিম মল্লিক, আরাফাত ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম, রাবেয়া আক্তার, স্মৃতি আক্তার, রাশেদ আহমেদ, তাসনীম তাজ, তানিয়া আক্তার, তুষার মন্ডল, মেহেজাবীন খুশবু, নাছির উদ্দীন, ইতিহাস সরকারসহ অন্য বন্ধুরা।

বন্ধু, গাজীপুর বন্ধুসভা

