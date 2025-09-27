নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার পাঠচক্রে ভাঁজপত্র ‘বন্ধু’

নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার পাঠচক্রে ভাঁজপত্র ‘বন্ধু’
ভাঁজপত্র ‘বন্ধু’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা। ২৬ সেপ্টেম্বর বিকেলে শহরের কালিরবাজারের বন্ধুসভা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রে উপদেষ্টা উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস ভাঁজপত্রে প্রকাশিত স্বরোচিত কবিতা ‘আত্মক্ষরণ’ আবৃত্তি করে শোনান। কবিতাটি সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘মানুষের যেমন চাওয়া–পাওয়ার শেষ নেই, তেমনি দাম্ভিকতারও শেষ নেই। একজন মানুষকে বাইরে থেকে যেভাবে মূল্যায়ন করা হয়, ভেতরে সে রকম না–ও থাকতে পারে। ভেতরটা জানতে হলে তার সঙ্গে চলতে হবে। কবিতার মাধ্যমে এই বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।’
হাসান আহমেদের ছোট প্রবন্ধ ‘বন্ধুত্বে বন্ধুসভা’ পাঠ করেন সভাপতি নয়ন আহমেদ। তিনি বলেন, বন্ধুসভা শেখায় কীভাবে ব্যক্তিগত আনন্দকে সবার মধ্যে ভাগ করা যায় এবং বন্ধুত্বকে সমাজে ইতিবাচক হিসেবে প্রকাশ করা যায়।
এ ছাড়া ভাঁজপত্রে প্রকাশিত অন্য কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন সাধারণ সম্পাদক মৌন লাকি, প্রশিক্ষণ সম্পাদক জেসমিন আক্তার, বন্ধু নিপা দাস, জাহিদ মিয়াজি ও আয়ুশমান দাস।
সর্বশেষে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা হিসেবে বিভিন্ন কর্মশালা, বন্ধুসভার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে একটি ভালো কাজ, দেয়ালিকা প্রকাশসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা