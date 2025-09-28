দিলআরা রুমীর কাব্যগ্রন্থ ‘প্রবল তৃষা’ নিয়ে পাঠচক্র

ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা
দিলআরা রুমীর কাব্যগ্রন্থ ‘প্রবল তৃষা’ নিয়ে পাঠচক্র
কবি দিলআরা রুমীর কাব্যগ্রন্থ ‘প্রবল তৃষা’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করে ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা। ২৩ সেপ্টেম্বর ঠাকুরগাঁও জিলা স্কুল বড় মাঠে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শিহাবের সঞ্চালনায় বন্ধুরা কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতার ভাব ও ব্যঞ্জনা তুলে ধরেন। বিশেষ করে ‘চিঠি লিখো আবার’ কবিতার আধ্যাত্মিকতা, আত্মত্যাগ ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেন।
সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম বলেন, ‘“প্রবল তৃষা” একটি কাব্যগ্রন্থ নয়, এটি মানুষের আত্মানুসন্ধানের প্রতিচ্ছবি। কবি দিলআরা রুমি তাঁর কবিতার মাধ্যমে যে জীবনের গভীর সত্য উন্মোচন করেছেন, তা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি।’
‘প্রবল তৃষা’ কাব্যগ্রন্থের ‘শিশির ভেজা ঘাস’ কবিতা আবৃত্তি করেন বন্ধু মারজান। তিনি বলেন, ‘এ কবিতার মাধ্যমে কবি শিশির ভেজা সকালের সুন্দর মুহূর্ত তুলে ধরেছেন। প্রবল তৃষা কাব্যগ্রন্থটিতে প্রকৃতির নানা রূপ উপাদান কবি তাঁর মাধুর্য দিয়ে লিখেছেন।’
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক এম মারুফ হাসান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সিয়ামুর রশিদ, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক, প্রচার সম্পাদক এস এম আলিফ, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক সিফাতুল সাদ, বন্ধু রিফাত হোসেনসহ অন্য বন্ধুরা।
সাধারণ সম্পাদক, ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা