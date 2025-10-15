শহরজুড়ে জরুরি সেবা নম্বরের স্টিকার সেঁটে দিল ফরিদপুর বন্ধুসভা

একটি ভালো কাজ
শহরজুড়ে জরুরি সেবা নম্বরের স্টিকার সেঁটে দিল ফরিদপুর বন্ধুসভা
জেলা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জরুরি সেবা নম্বর–সংবলিত স্টিকার (১৮ ইঞ্চি বাই ১২ ইঞ্চি আকারের) সেঁটে দিয়েছে ফরিদপুর বন্ধুসভা। এর মধ্যে রয়েছে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি), হাইওয়ে পুলিশ, হাসপাতাল, আবহাওয়া অফিস, বিদ্যুৎ অফিসসহ মোট ২৬টি জরুরি সেবা নম্বর।
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে বন্ধুসভার বন্ধুরা। ১৪ অক্টোবর বিকেলে ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতাল ও একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্টিকার সেঁটে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ফরিদপুরে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক প্রবীর কান্তি বালা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুর বন্ধুসভার সহসভাপতি মানিক কুণ্ডু, সাধারণ সম্পাদক সুব্রত পাল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জহির হোসেন প্রমুখ।
সহসভাপতি মানিক কুণ্ডু বলেন, জরুরি সেবা নম্বর হাতের কাছে না থাকায় মানুষ ভোগান্তির শিকার হন। এই ভোগান্তি লাঘবের লক্ষ্যেই ফরিদপুর বন্ধুসভার এই উদ্যোগ। তিনি জানান, শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সেবা নম্বরগুলো সেঁটে দেওয়ার পাশাপাশি ফরিদপুরের নয়টি উপজেলায়ও এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ফরিদপুর বন্ধুসভা