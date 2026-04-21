চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা

শারীরিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানুষের টিকে থাকার লড়াই ‘থ্রি এ এম’

লেখা:
মাসরুফা খাতুন
নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসরছবি: বন্ধুসভা

বিশ্বখ্যাত থ্রিলার লেখক নিক পিরোগের সাড়াজাগানো বই ‘থ্রি এ এম’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ১৯ এপ্রিল বিকেলে নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

অর্থ সম্পাদক আলীউজ্জামান নুরের সঞ্চালনায় পাঠচক্রে বইটি নিয়ে আলোচনা করেন বন্ধু নয়ন আহমেদ। বইটির বৈচিত্র্যময় দিকগুলো তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘নিক পিরোগের এই বইটির মূল ভিত্তিই হলো প্রধান চরিত্র হেনরি বিনস, যে এক অদ্ভুত ও বিরল রোগে আক্রান্ত। হেনরি সারা দিনে মাত্র এক ঘণ্টা, অর্থাৎ রাত ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত জেগে থাকতে পারে, আর বাকি ২৩ ঘণ্টা সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে।’ নয়ন আহমেদ তাঁর আলোচনায় ব্যাখ্যা করেন, লেখক কীভাবে মাত্র ৬০ মিনিটের এই সীমাবদ্ধতাকে কাজে লাগিয়ে দুর্দান্ত এক থ্রিলার প্লট তৈরি করেছেন। প্রতি মিনিটে হেনরিকে সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, যা পাঠকের মনে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

আলোচনার একটি বড় অংশজুড়ে ছিল হেনরির পোষা বিড়াল ‘ল্যাসি’ এবং বাবার সঙ্গে তার সম্পর্কের রসায়ন। নয়ন আহমেদ বলেন, ‘এক ঘণ্টার মধ্যে একটি খুনের রহস্য সমাধান বা নিজের জীবন বাঁচানোর যে চ্যালেঞ্জ হেনরি গ্রহণ করে, তা সত্যিই অভাবনীয়। লেখকের চমৎকার বর্ণনাশৈলী আমাদের ভাবতে বাধ্য করে যে জীবন কতটুকু সংক্ষিপ্ত হতে পারে এবং প্রতিটি সেকেন্ডের গুরুত্ব আসলে কতটা।’ পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেন, ‘শারীরিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানুষের টিকে থাকার যে লড়াই, তা–ই এই বইটির প্রাণ।’

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার দুলাল চক্রবর্তী বলেন, ‘আলোকিত মানুষ হতে হলে বেশি বেশি বই পড়তে হবে। বই মানুষের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। আর এই জ্ঞান যখন অন্যদের মধ্যেও ভাগ করে নেওয়া হয়, তখন তা একটি অতি ভালো উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়। বন্ধুসভার এই পাঠচক্র তেমনই একটি ভালো উদ্যোগ। পাঠচক্রে যুক্ত হয়ে খুবই ভালো লেগেছে। কেননা বর্তমানের তরুণসমাজের অধিকাংশই যেখানে বইবিমুখ হয়ে পড়েছে, সেখানে বিভিন্ন বয়সী বন্ধুরা একত্র হয়েছে বই নিয়ে পাঠচক্রে। এই ধারা অব্যাহত থাকুক।’

আলোচনা শেষে উপস্থিত বন্ধুরা তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বন্ধুরা জানান, হেনরি বিনসের এই এক ঘণ্টার জীবন তাঁদের সময়ের মূল্য সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। এমন একটি ভিন্নধর্মী ও মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার নিয়ে আলোচনা সৃজনশীল চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে।

পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন ভ্রাম্যমাণ বইমেলা ইনচার্জ আল মামুন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন, আজিজুর রহমান, সভাপতি মাসরুফা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক রামিজ আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান, বন্ধু মারুফুজ্জামান শুভ, গোলাম সাকিবসহ অন্য বন্ধুরা।

সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা

