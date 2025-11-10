শাড়ি-পাঞ্জাবি ডে ও মুড়ি পার্টি

শাবিপ্রবি বন্ধুসভা
শাড়ি-পাঞ্জাবি ডে ও মুড়ি পার্টি
ঐতিহ্য, রং আর বন্ধুত্বের আনন্দে মুখরিত একটি বিকেল উদ্যাপন করেছেন শাবিপ্রবি বন্ধুসভার বন্ধুরা। ৯ নভেম্বর বিকেলে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউজিল্যান্ড প্রাঙ্গণে তাঁরা আয়োজন করেন ‘শাড়ি-পাঞ্জাবি ডে ও মুড়ি পার্টি’। যেখানে বন্ধুসভার বন্ধুরা একত্র হয়ে ভাগাভাগি করেছেন হাসি-আনন্দ, আড্ডা।
বিকেলটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের ব্যস্ততা থেকে একটু ভিন্ন রঙে কাটানোর এক অনন্য আয়োজন। বন্ধুরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক—শাড়ি ও পাঞ্জাবিতে সেজে অংশ নেন উৎসবে। নানা রঙের পোশাকে, হাসি-আনন্দে, আড্ডায় আর বন্ধুত্বের উষ্ণতায় ভরে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। প্রকৃতির খোলা আকাশের নিচে মিলনমেলাটি পরিণত হয় প্রাণের উৎসবে।
অন্যতম আকর্ষণ ছিল মুড়ি পার্টি। যেখানে সবাই মিলে মুড়ি-চানাচুর মাখা খাওয়া আর আড্ডায় মেতে ওঠেন। এ ছাড়া শাবিপ্রবি বন্ধুসভার বিগত সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্যক্রমের পর্যালোচনা এবং সামনে কী কী কার্যক্রম করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বন্ধুরা বলেন, এমন আয়োজন নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে।
সভাপতি শাফিনুর ইসলাম বলেন, ‘আমরা শুধু পড়াশোনা নয়; বন্ধুত্ব, সংস্কৃতি ও আনন্দ ভাগাভাগি করার মধ্য দিয়েও একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে চাই। এই আয়োজন সেই বন্ধনেরই বহিঃপ্রকাশ। ভবিষ্যতেও এমন উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।’
সাধারণ সম্পাদক, শাবিপ্রবি বন্ধুসভা