চাঁদপুর বন্ধুসভার খেজুর রস ও পিঠা উৎসব
গ্রামবাংলার ঐতিহ্য তুলে ধরতে এবং নতুন প্রজন্মকে দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করানোর প্রয়াস হিসেবে খেজুর রস ও পিঠা উৎসবের আয়োজন করেছে চাঁদপুর বন্ধুসভা। ১২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় প্রথম আলো চাঁদপুর প্রতিনিধি আলম পলাশের বাসভবনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।
উৎসবে খেজুরের রস পান, আতিক্যা পিঠা, বিন্নি চালের পিঠাসহ বিভিন্ন ধরনের দেশীয় পিঠা তৈরি ও পরিবেশন করা হয়, যা শীতের আমেজকে উপভোগ করার একটি সম্মিলিত আনন্দ।
উপস্থিত ছিলেন ক্লিন চাঁদপুরের চেয়ারম্যান আইনজীবী নুরুল আমিন খান, চাঁদপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি শাহাদাত হোসেন, সাবেক সভাপতি রহিম বাদশা, দৈনিক মেঘনা বার্তা পত্রিকার সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন মিলন, চাঁদপুর টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি কাদের পলাশ, সাবেক সভাপতি আল ইমরান শোভন, সাবেক সভাপতি রিয়াদ ফেরদৌস, সময় টিভির স্টাফ রিপোর্টার ফারুক আহমদ, যমুনা টিভির চাঁদপুর প্রতিনিধি ইব্রাহিম রনি, দৈনিক সংবাদের চাঁদপুর প্রতিনিধি মিজানুর রহমান, প্রথম আলো চাঁদপুর প্রতিনিধি আলম পলাশ, এটিএন নিউজের আক্তার উজ জামান, চাঁদপুর বন্ধুসভার উপদেষ্টা কামরুল হাছান, সভাপতি মাসুদ হাসান, সাধারণ সম্পাদক ইখতিয়ার উদ্দিন, সহসভাপতি ফাতেমা তানজিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুম পারভেজ, বন্ধু আফ্রিন, শরীফসহ বন্ধুসভার সদস্যরা।
