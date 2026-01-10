‘মানবিকতা আর দায়িত্ববোধই বন্ধুসভার আসল শক্তি’

ফরিদপুর বন্ধুসভা
‘মানবিকতা আর দায়িত্ববোধই বন্ধুসভার আসল শক্তি’
ফরিদপুর বন্ধুসভার ২০২৬ সালের নতুন কমিটির প্রথম সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৯ জানুয়ারি বিকেলে ফরিদপুরের স্থানীয় একটি পত্রিকার কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
নতুন বছরের সূচনালগ্নে আয়োজিত এ সভায় বন্ধুসভার কার্যক্রম আরও গতিশীল ও সমাজমুখী করার চেষ্টার কথা বলেন সদস্য ও উপদেষ্টারা। বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক প্রবীর কান্তি বালা বলেন, ‘বন্ধুসভা শুধু সংগঠন নয়, এটি মানবিক মানুষ তৈরির একটি প্ল্যাটফর্ম। মানবিকতা আর দায়িত্ববোধই বন্ধুসভার আসল শক্তি।’
প্রবীর কান্তি বালা বলেন, ‘সমাজে বৈষম্য, দারিদ্র্য ও হতাশা দূর করতে তরুণদের আরও সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষা, পরিবেশ, মানবিক সহায়তা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে বন্ধুসভার সদস্যদের উদ্যোগী হতে হবে। নতুন বছরে বন্ধুসভার প্রতিটি কর্মসূচি যেন মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনে—সে দিকটি মাথায় রেখে পরিকল্পনা করতে হবে।’ কাজের মাধ্যমে বন্ধুসভার পরিচয় ছড়িয়ে দেওয়ার ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি।
উপদেষ্টা সহিদ উল্লাহ বলেন, ‘বন্ধুসভা মানে শুধু একসঙ্গে বসা নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার। সমাজের অসহায় ও প্রান্তিক মানুষের জন্য ছোট ছোট উদ্যোগই বড় পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। তরুণদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবার মানসিকতা গড়ে তুলতে বন্ধুসভাকে আরও সংগঠিতভাবে কাজ করতে হবে। পত্রিকা পড়তে হবে, বই পড়তে হবে, সামাজিক কাজের পাশাপাশি নিজের জীবনমান উন্নয়ন ঘটাতে হবে।’
সভায় নতুন বছরের কর্মপরিকল্পনা, নিয়মিত সভা আয়োজন, সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রম জোরদার এবং সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। বন্ধুরা তাঁদের মতামত তুলে ধরেন এবং ২০২৬ সালকে কার্যকর ও সাফল্যমণ্ডিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। শেষে ঐক্য, বন্ধন ও মানবিক মূল্যবোধকে সামনে রেখে সবাই একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।
সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি জহির হোসেন, সহসভাপতি মানিক কুন্ডু, সাধারণ সম্পাদক সুব্রত পাল, অর্থ সম্পাদক শুভ বিশ্বাস, ম্যাগাজিন সম্পাদক মাফিকুল ইসলাম, বইমেলা সম্পাদক লক্ষণ মন্ডল, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক শ্যামল মন্ডল, সাংগঠনিক সম্পাদক সজীব দত্ত, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক মিঠুন দাস, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক প্রান্ত ঘোষ, কার্যনির্বাহী সদস্য দেবান্বিতা দেখা, সাদিয়া জামান, তাবাচ্ছুম ও বন্ধু সুমনা আইরিন।
সভাপতি, ফরিদপুর বন্ধুসভা