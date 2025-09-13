ডিসেম্বরে জাতীয় সমাবেশ আয়োজন নিয়ে পরিকল্পনা

জাতীয় পর্ষদের ১৩তম কার্যনির্বাহী সভা
ডিসেম্বরে জাতীয় সমাবেশ আয়োজন নিয়ে পরিকল্পনা
জাতীয় বন্ধু সমাবেশ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বন্ধুদের একসঙ্গে মিলিত হওয়ার উৎসব। যেখানে জেলা, উপজেলা ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের বন্ধুরা অংশ নেন। বন্ধুত্বের শক্তি দিয়ে সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে এই সমাবেশ উপলক্ষ তৈরি করে দেয় সারা দেশের বন্ধুদের একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ আয়োজন নিয়ে এবার আলোচনা হলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের ২০২৪-২৫ কমিটির ১৩তম কার্যনির্বাহী সভায়। সবকিছু অনুকূলে থাকলে ডিসেম্বরের শেষার্ধ্বে এই সমাবেশ আয়োজনের বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
১২ সেপ্টেম্বর রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ের সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রাধান্য পায় ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ আয়োজনের পরিকল্পনা। আগামী ডিসেম্বর মাসে এই আয়োজন করা হবে বলে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ জন্য নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। এ ছাড়া চলমান বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, বন্ধুর গান প্রতিযোগিতার অগ্রগতি; অনার-বন্ধুসভা টেক শো, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা, অনলাইনে বিতর্ক ও ক্যারিয়ারবিষয়ক কর্মশালা নিয়ে আলোচনা হয়।
শুরুতেই পূর্ববর্তী সভায় নেওয়া সিদ্ধান্তের অগ্রগতি এবং বিগত দুই মাসে স্থানীয় বন্ধুসভাসমূহের কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জাতীয় পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক। এ সময় শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা, আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ও বিকাশ-বিজ্ঞান উৎসব আয়োজন বাস্তবায়ন করায় স্থানীয় বন্ধুসভাগুলোকে ধন্যবাদ জানানো হয়। পাশাপাশি যেসব বন্ধুসভা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে, স্মার্ট স্কিলস, পারসোনাল ব্র্যান্ডিং, আইইএলটিএসসহ অন্যান্য কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে, তাদের সভা থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়। স্থানীয় বন্ধুসভাগুলো নিজেরা যেসব কার্যক্রম করেছে, সেটারও প্রশংসা করে জাতীয় পর্ষদ।
সভায় জাতীয় বন্ধু সমাবেশ আয়োজন নিয়ে পর্ষদের সম্পাদক ও সদস্যদের কাছে মতামত ও পরিকল্পনার কথা জানতে চান সভাপতি জাফর সাদিক। সবাই নিজ নিজ সম্পাদকীয় দায়িত্ব অনুযায়ী যেসব কাজ বাস্তবায়ন করতে চান তা তুলে ধরেন। এ সময় তিনি বন্ধুসভার সদস্যদের সামগ্রিক উৎকর্ষের জন্য সবাইকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। আর নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ সারা দেশের বন্ধুদের জাতীয় পর্ষদের নানা সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় বিভিন্ন বিষয়ে আরও দায়িত্বশীল ও ইতিবাচক হওয়ার পরামর্শ দেন৷
এ ছাড়া বন্ধুর গান প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের জন্য বিচারক প্যানেল বাছাই, বন্ধুসভা অ্যালামনাই কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ, প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন এবং এ উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ বাস্তবায়নে পরিকল্পনা ও সমন্বয়ক নির্বাচনসহ নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ বছর প্রথম আলো ও বন্ধুসভার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন এবং একটি করে ভালো কাজের জন্য সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় জাতীয় পর্ষদের দপ্তর সম্পাদক তৌহিদ ইমামকে।
সভায় উপস্থিত ছিলেন সভাপতি জাফর সাদিক, নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ, সহসভাপতি মাহবুব পারভেজ, মোহাম্মদ আলী ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেদোয়ান মাহমুদ, অর্থ সম্পাদক নূর-ই আলম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সামছুদ্দোহা সাফায়াত, বইমেলা ও ম্যাগাজিন সম্পাদক খাইরুন্নাহার খেয়া, দপ্তর সম্পাদক তৌহিদ ইমাম, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক সাইমন চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক সাইফুল্লাহ সাদেক, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শাকিব হাসান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পৌলমি অদিতি, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক জাহিদ ফেরদৌস, কার্যনির্বাহী সদস্য নাফিউর নূর, হৃদয় সৈকত, আলাদিন আসাদ ও সৌমেন্দ্র গোস্বামী এবং ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সভাপতি মাহমুদা মুহসিনা।