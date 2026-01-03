গঠনমূলক কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার বন্ধুদের

গঠনমূলক কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার বন্ধুদের
পুরোনো কমিটিকে বিদায় ও নতুন কমিটির সদস্যদের বরণ করে নিতে বিশেষ সভা করে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা। গত ৩০ ডিসেম্বর বিকেলে প্রথম আলো নারায়ণগঞ্জ অফিসে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নবীন–প্রবীণ বন্ধুদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায় পরিণত হয়।
শুরুতে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন বন্ধুরা। এরপর বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
নতুন কমিটি বরণের মূল আনুষ্ঠানিকতার আগে ‘জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫’–এ অংশগ্রহণকারী বন্ধুরা তাঁদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, ‘সমাবেশে অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা বিভিন্ন জেলার বন্ধুদের সঙ্গে অনেক আনন্দ করেছি। একবারের জন্য মনে হয়নি যে তাঁরা অন্য জেলার। সমাবেশ আয়োজন করার জন্য জাতীয় কমিটির প্রতি অসংখ্য ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা।’
বছরব্যাপী কাজের ভিত্তিতে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা ২০২৫ সালের ‘বর্ষসেরা ১০’ বন্ধুসভার তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এ অর্জনে উপস্থিত বন্ধুরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং ২০২৫ মেয়াদের কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ সব সদস্যের নিরলস পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।
উপদেষ্টা মজিবুল হক পলাশ, উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস ও সাব্বির আল ফাহাদ প্রশংসা করে বলেন, ‘এই অর্জন নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভাকে সামনের দিনগুলোর পথচলায় অনুপ্রেরণা জোগাবে। এটি আমাদের প্রথম অর্জন। তাই বলে শেষ অর্জন নয়। আমরা আগামী দিনে আরও বিভিন্ন গঠনমূলক কাজ করে দেখাব।’ এবারের জাতীয় সমাবেশে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার পরিবেশনা ছিল মূকাভিনয়।
অভিজ্ঞতা বিনিময় শেষে বিদায়ী কমিটির পক্ষ থেকে এক আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়। বিদায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দিয়ে তাঁদের সফল মেয়াদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বর্তমান ও বিদায়ী কমিটির সদস্যরা। এ সময় উপস্থিত বন্ধুরা বন্ধুসভার সঙ্গে তাঁদের পথচলার নানা স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। বক্তব্যে সামাজিক কাজের অনুপ্রেরণা ও বন্ধুত্বের দৃঢ় বন্ধনের গল্প উঠে আসে।
অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল নতুন কমিটিকে বরণ করে নেওয়া। গোলাপ ফুল দিয়ে নতুন কমিটির সদস্যদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান বিদায়ী কমিটির উপদেষ্টা মজিবুল হক পলাশ, সভাপতি নয়ন আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মৌন লাকি।
২০২৬ সালের নতুন কমিটিতে সভাপতি সাব্বির আল ফাহাদ, সাধারণ সম্পাদক ইমরান নাজির ও সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ইউসুফ কবির।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধু সৌরভ সিয়াম, জহিরুল ইসলাম, মো. হাসানুজ্জামান, জেসমিন আক্তার, হাসান আহমেদ, জাহিদ মিয়াজী, হাসিবুর রহমান, আব্দুল হান্নান, সুমাইয়া নুর প্রমুখ।
সাবেক সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা