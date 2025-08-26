বই পড়ি, আলোকিত হই

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
বই পড়ি, আলোকিত হই
‘বই পড়ি, আলোকিত হই’ স্লোগানে ৫০তম পাঠচক্রের আসর করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ২৪ আগস্ট জেলা স্কাউটস কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ পাঠচক্রের বিষয় ছিল মালেকা বেগম রচিত ইলা মিত্র: নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী। এতে বন্ধুসভার সদস্য ছাড়াও শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠনের নেতারা অংশ নেন।
পাঠচক্রে মূল আলোচক ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম। প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বক্তব্য দেন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ইসরাইল সেন্টু, আইনজীবী আবু হাসিব, শংকরবাটী পোল্লাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোয়ারা খাতুন, কবি আনিফ রুবেদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, ‘শ্রমজীবী মানুষকে কীভাবে ভালোবাসতে হয়, তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হতে হয়, নিপীড়িত মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই–সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে হয়, তা আমাদের শিখিয়ে গেছেন ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র। শোষণ–বৈষম্যহীন একটি সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তিনি দেখিয়ে গেছেন।
নারীশিক্ষার জন্যও রেখে গেছেন অগ্রগামী ভূমিকা। এ জন্য তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে নানা ত্যাগ–তিতিক্ষার। ইলা মিত্র আজও মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন।’
এ ছাড়া গত দুই সপ্তাহে চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মুরারিচাঁদ কলেজ, ভৈরব, জামালপুর, নোয়াখালী, যশোর, নারায়ণগঞ্জ, দিনাজপুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট ও খুলনা বন্ধুসভা পাঠচক্রের আসর করেছে।
অর্থ সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা