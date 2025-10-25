একটি ভালো কাজ
দিনাজপুর বন্ধুসভার উদ্যোগে লাল বাবুকে হুইলচেয়ার উপহার
দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার উত্তর গোবিন্দপুর বানগাঁও গ্রামে শারীরিকভাবে বিশেষচাহিদাসম্পন্ন কিশোর লাল বাবুর বাস। সে জন্ম থেকেই স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারে না। মা-বাবা ও তিন ভাই–বোনসহ পরিবারে মোট সদস্যের সংখ্যা ৫। একমাত্র উপার্জন করা ব্যক্তি বাবা ফয়জল মিয়া। তাঁর স্বল্প আয়ে পরিবারের ভরণপোষণ কোনোরকমে টেনেটুনে চললেও সন্তানের জন্য হুইলচেয়ার কেনা সম্ভব হচ্ছিল না।
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে লাল বাবুকে একটি হুইলচেয়ার উপহার দিয়েছে দিনাজপুর বন্ধুসভা। ২৪ অক্টোবর তাদের বাড়িতে গিয়ে হুইলচেয়ার হস্তান্তর করেন বন্ধুরা। এ সময় কিছু ফলমূলও উপহার দেওয়া হয়।
শারীরিক ও বাক্প্রতিবন্ধী লাল বাবু হুইলচেয়ার পেয়ে বন্ধুসভার বন্ধুদের সঙ্গে খুশিতে আত্মহারা হয়ে আকার–ইঙ্গিত ও প্রাণবন্ত হাসির মাধ্যমে কুশল বিনিময় করেন। লাল বাবুর মা ইনুয়ারা বেগম বলেন, ‘ইচ্ছা থকিলেও ছাওয়াটাক চেয়ার কিনি দিবার পারি নাই এত দিন। তোমরা চেয়ার খান দিয়া ছাওয়াটার অনেক আমত ইইল, খুব খুশি হইছে। এখন ছাওয়াটা বেরেবা পারিবে। তোমাএইলার জন্য মেলা দোয়া থাকিল।’
ইনুয়ারা বেগম জানান, গ্রামে একটি প্রতিবন্ধী স্কুলে নিয়মিত যাওয়া-আসা করত লাল বাবু। হঠাৎ অজানা কারণে প্রায় দুই বছর আগে বন্ধ হয়ে যায় স্কুলটি। সেই থেকে অনিশ্চিত হয়ে যায় তার পড়াশোনা। এখন বাড়িতে একাকিত্বে সময় কাটে ছেলেটির।
সভাপতি শবনম মুস্তারিন বলেন, বন্ধুসভা একটি সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। যেখানে সমাজের সার্বিক বিকাশ ছাড়াও প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিবছর একটি ভালো কাজ করে থাকে বন্ধুসভা। এ বছরও বন্ধুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেরাই অর্থ দিয়ে ও উপদেষ্টাদের সহযোগিতায় এ রকম মানবিক ভালো কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।
বন্ধুসভার এই কার্যক্রমের ব্যাপক প্রশংসা করেন এলাকাবাসীরাও। বন্ধুরা বিশ্বাস করেন, সমাজের প্রতে৵ক মানুষ যদি সামান্য মানবিক উদ্যোগ নেন, তবে পৃথিবী আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি শবনম মুস্তারিন, সহসভাপতি আরিয়ানা সাবা, সাধারণ সম্পাদক সুদর্শন চন্দ্র অধিকারী, সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লব চন্দ্র রায়, বন্ধু বেলালুর রহমান, রাকিব সরকার ও ইমন ইসলাম।
সাংগঠনিক সম্পাদক, দিনাজপুর বন্ধুসভা