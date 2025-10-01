‘সময় নষ্ট করা মানে জীবনের অংশ নষ্ট করা’

গাজীপুর বন্ধুসভা
‘সময় নষ্ট করা মানে জীবনের অংশ নষ্ট করা’
ইসমাইল কামদার সম্পাদিত ‘টাইম ম্যানেজমেন্ট’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে গাজীপুর বন্ধুসভা। গত ২৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে প্রথম আলো গাজীপুর অফিসের বন্ধুসভা কক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেনের সঞ্চালনায় পরিচিতি পর্বের পর পাঠচক্র শুরু হয়। তিনি বলেন, সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব। সময়ই জীবন। সময় নষ্ট করা মানে জীবনের অংশ নষ্ট করা।
‘টাইম ম্যানেজমেন্ট’ বইটি আমাদের শেখায়—সময় হলো মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। লেখক নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও ছোট ছোট গল্প দিয়ে বোঝান, পরিকল্পনাহীনতা ও অলসতা সময় নষ্ট করে। লক্ষ্য স্থির করে অগ্রাধিকার অনুযায়ী কাজ করলে সফল হওয়া যায়। ধর্মীয় ইবাদত ও দুনিয়াবি কাজের মধ্যে ভারসাম্য রাখা জরুরি। সময়ের সঠিক ব্যবহারই আসল উৎপাদনশীলতা। ইসমাইল কামদারের মতে, ‘যে সময়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।’
বন্ধু তানিয়া আক্তার বলেন, ‘সময় মানবজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। সময় একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। তাই সঠিক টাইম ম্যানেজমেন্ট অপরিহার্য। সময় যেন আমাদের পরিচালনা করতে না পারে; বরং আমরা যেন সময়কে পরিচালনা করতে পারি।’
বন্ধু নামজুল হোসেন বলেন, স্পষ্ট লক্ষ্য ছাড়া সময়ের সঠিক ব্যবহার সম্ভব নয়। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। একসঙ্গে একটিমাত্র কাজ করা, অলসতা, দেরি করা ও সময় নষ্টকারী বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। সময় একটি অমূল্য সম্পদ, যা একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না।
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রচার সম্পাদক সামিউল ইসলাম, ম্যাগাজিন সম্পাদক হিরু মিয়া, বন্ধু ঝর্ণা আক্তার, আনিশা আক্তার, সাইদুল হাসান, সিয়াম হোসেন, তামিম মল্লিকসহ অন্য বন্ধুরা।