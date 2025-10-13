গাজীপুর বন্ধুসভা
কঠোর পরিশ্রম ও ইতিবাচক মনোভাবই জীবনের আসল শক্তি
ড. এ পি জে আবদুল কালাম সম্পাদিত ‘আত্মজীবনী উইংস অব ফায়ার’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে গাজীপুর বন্ধুসভা। ১১ অক্টোবর বিকেলে গাজীপুর বন্ধুসভা কক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেনের সঞ্চালনায় পরিচিতি পর্বের পর শুরু হয় মূল আলোচনা। বন্ধুদের আলোচনায় উঠে আসে, ‘আত্মজীবনী উইংস অব ফায়ার’ হলো ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিজ্ঞানী এ পি জে আবদুল কালামের আত্মজীবনী। যেখানে তিনি নিজের জীবনসংগ্রাম, স্বপ্ন, বিশ্বাস ও সফলতার যাত্রা বর্ণনা করেছেন। বইটি প্রত্যেক স্বপ্নবাজ মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার পথনির্দেশিকা।
ড. কালাম তাঁর জীবনের কাহিনি শুরু করেছেন দক্ষিণ ভারতের ছোট্ট শহর রামেশ্বরম থেকে। এক সাধারণ পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে উঠে এসেছেন ভারতের অন্যতম সফল বিজ্ঞানী হিসেবে। তিনি ভারতের ইসরো (ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন) এবং ডিআরডোতে (ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন) কাজ করে দেশকে প্রযুক্তিগতভাবে শক্তিশালী করার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেন। বিশেষভাবে তিনি ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির জনক হিসেবে পরিচিত।
ড. কালাম বিশ্বাস করতেন, ‘স্বপ্নই বাস্তবতার প্রথম ধাপ। স্বপ্ন দেখো, চেষ্টা করো আর থেমে যেয়ো না।’ তাঁর জীবন শেখায়, সাফল্যের জন্য দারিদ্র্য কোনো বাধা নয়। কঠোর পরিশ্রম ও ইতিবাচক মনোভাবই জীবনের আসল শক্তি। নিজের স্বপ্নকে দেশের কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলেই মানুষ সত্যিকার অর্থে মহান হয়।
বন্ধু জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘“আত্মজীবনী উইংস অব ফায়ার” এ পি জে আবদুল কালামের আত্মজীবনীমূলক একটি অনন্য গ্রন্থ। তিনি তাঁর ছোটবেলা থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রপতি হওয়ার যাত্রার অনুপ্রেরণামূলক গল্প তুলে ধরেছেন বইটিতে। সাধারণ পরিবারের সন্তান হয়েও অধ্যবসায়, আত্মবিশ্বাস ও নিষ্ঠার মাধ্যমে যেকোনো স্বপ্ন পূরণ সম্ভব—এ বই আমাদের সেই শিক্ষা দেয়।’
সভাপতি বাবুল ইসলাম বলেন, ‘বইটি পাঠকের মনে জাগায় আশা ও আত্মবিশ্বাস। ড. কালাম আমাদের শিখিয়েছেন, স্বপ্ন দেখো, কঠোর পরিশ্রম করো এবং কখনো হাল ছেড়ো না। তাঁর জীবনকাহিনি শুধু অনুপ্রেরণাই নয়, এটি আমাদের জীবনের পথনির্দেশক।’
আলোচনা শেষে বইটি সম্পর্কে কয়েকজন মতামত দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রচার সম্পাদক সামিউল ইসলাম, ম্যাগাজিন সম্পাদক হিরু মিয়া, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক বিজয় মিয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মারফুয়া সিয়াম, অর্থ সম্পাদক মনসুরুল হক, বন্ধু আনিশা আক্তার, জাহাঙ্গীর আলম, মৃন্ময় পিটারসহ অন্য বন্ধুরা।
সাধারণ সম্পাদক, গাজীপুর বন্ধুসভা